La mansión VIP: Participante del reality se besa con compañero y explotan las redes, ¿Sale del clóset? VIDEO

Un momento entre participantes de La mansión VIP ya es viral en redes sociales, luego de ambos se dieran un apasionado beso frente a las cámaras, lo curioso... ¿ninguno de ellos se ha declarado gay?

Habitantes de ‘La mansión VIP’ / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son los famosos finalistas de La mansión VIP y cuándo será?

A lo largo de casi un mes, La mansión VIP se ha caracterizado por los constantes conflictos, expulsiones, llamados de atención, sanciones y momentos de exceso entre los participantes, elementos que han convertido al reality en uno de los más comentados.

La lista completa de finalistas está integrada por:



Sol León,

Aldo Arturo,

Mazaclan,

Eli Esparza.

Kim Shantal,

Carlos Alberto,

Katy Cardona,

Aída Merlano,

Alfredo Adame,

Agustín Fernández,

Jessica Sodi,

La Jesuu,

Naim Darrechi y,

Suavecito.

La final se llevará a cabo este domingo 10 de mayo, y se decidirá al gran ganador de dos millones de pesos. Podrá seguirse por medio de YouTube, mediante el canal de HotSpanish.

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¿Qué participante de La mansión VIP presuntamente habría salido del clóset?

Ninguno. Sin embargo, todas las redes se revolucionaron cuando comenzó a circular un video en el que aparecía Naim Darrechi y Carlos Alberto Fuentes, dándose un apasionado beso.

Compañeros e internautas se sorprendieron al curioso momento, y es que aseguran que Naim Darrechi nunca “ha salido del clóset”, por su parte, el influencer Carlos Alberto se declaró “asexual”.

Según lo relatado por Carlos en otro momento del reality, él ha tenido novio y novia:

Yo nunca he tenido una relación. Estuve casado con uno “hombre”, pero no estoy cerrado, me da igual. Carlos Alberto Fuentes

Los comentarios tenían una constante similar, pues señalan a ambos como personas que “ no han salido del closet ”, siendo uno de los momentos más llamativos de la temporada:



“Carlos se empeña en demostrar que es jochis”,

“Carlos está enclosetado” y,

“Ahí Carlos no se quejaba”.

El video se ha convertido en algo sumamente comentado, ya que ambos influencers se han convertido en favoritos por muchos en La mansión VIP.

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Aldo entiende al jochis solo le gustaron los besos de Naim 🫦#LaMansionVip pic.twitter.com/w1pdH4eJEN — 🫐 (@__herophine) May 8, 2026

¿Quién es Naim Darrechi y a qué se dedica?

Naim Darrechi es un influencer y creador digital español que alcanzó gran popularidad en redes sociales, principalmente en TikTok, plataforma en la que se convirtió en una de las figuras más seguidas.

Fue hacia 2019 cuando logró consolidar su fama gracias a videos en los que practicaba bailes y publicaciones relacionadas con su estilo de vida, las cuales rápidamente se volvieron virales.

En México, su nombre ganó aún más relevancia en 2023 debido a su relación con Yeri MUA, además de una controversia en la que fue acusado de agredir a reporteros del programa Ventaneando. El caso derivó en problemas legales que incluso lo llevaron a permanecer un tiempo en prisión.

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