Influencer atrapado en crucero por brote de Hantavirus, muestra el caos a bordo: “Queremos regresar a casa”

La incertidumbre y el miedo se han apoderado de los pasajeros del crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus encendió las alarmas a nivel internacional. Mientras la embarcación permanece aislada con 147 personas a bordo, un influencer y creador de contenido comparte la situación dentro del transporte. ¿Cómo lo viven?

El origen del hantavirus en un crucero sigue en estudio; autoridades analizan el primer caso detectado. / Pixabay

¿Quién es el influencer atrapado en el crucero donde hay un brote de hantavirus?

El influencer Jake Rosmarin se ha convertido en una de las voces de la crisis en el crucero, pues se dedica a compartir videos y mensajes desde el interior del barco.

A través de sus redes sociales, el bloguero estadounidense ha mostrado cómo se vive la espera en altamar, en medio de estrictas medidas de seguridad y la preocupación constante por la salud de los pasajeros.

Desde que se confirmaron los casos de hantavirus en el crucero, los pasajeros han tenido que permanecer bajo vigilancia médica mientras las autoridades determinan los siguientes pasos para garantizar la seguridad sanitaria.

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Jake Rosmarin / IG: jakerosmarin

¿Cómo se vive dentro del crucero MV Hondius, según influencer varado?

Jake Rosmarin publicó un video donde describió el ambiente de tensión que se vive dentro de la embarcación. El influencer explicó que lo más complicado para quienes continúan aislados es no tener certeza sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.

“ Lo que está ocurriendo es muy real para todos nosotros aquí. No somos solo una historia o titulares, somos personas con familias, con vidas, con gente que nos espera en casa ”, expresó en el video.

El creador de contenido también aseguró que la principal preocupación entre los pasajeros es recuperar la tranquilidad y poder abandonar el barco cuanto antes.

“ Todo lo que queremos ahora es sentirnos seguros, tener claridad y regresar a casa ”, comentó.

Este jueves 7 de mayo, Rosmarin publicó una historia en su cuenta de Instagram, mencionando que se encontraba con buen espíritu y el crucero en camino a las Islas Canarias.

Aunque el crucero recibió autorización para continuar su trayecto rumbo a las islas, las medidas preventivas continúan siendo estrictas para evitar nuevos contagios o complicaciones médicas entre los ocupantes.

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@efenoticias Jake Rosmarin es uno de los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus y ha publicado este lunes un mensaje en redes sociales explicando, entre lágrimas, la difícil situación que se vive en el barco, donde ya han fallecido tres personas y hay otros tres afectados. "Todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", ha subrayado. 📹 Tiktok de @JAKEROSMARIN Más info en EFE.com #EFEnoticias ♬ sonido original - EFE Noticias - EFE Noticias

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus conforman una familia de virus que se transmite principalmente de roedores a humanos. Estos microorganismos habitan de manera natural en ciertas especies de roedores y pueden contagiar a las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección puede provocar enfermedades severas.

En América , los casos suelen estar vinculados al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad que afecta principalmente los pulmones y el corazón. En contraste, en regiones de Europa y Asia , la infección se asocia con la fiebre hemorrágica con síndrome renal, padecimiento que daña los riñones y los vasos sanguíneos.

Hasta ahora no existe un medicamento específico capaz de eliminar el virus, por lo que los tratamientos médicos se enfocan en controlar los síntomas y atender las complicaciones que puedan surgir.

Por su parte, MedlinePlus indica que entre los primeros síntomas de la enfermedad destacan:



Fiebre,

escalofríos y

dolores musculares

Sin embargo, conforme el padecimiento avanza, pueden aparecer otras molestias como dolor de cabeza, dificultad para respirar, sensación general de malestar, náuseas, vómitos y tos seca.

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