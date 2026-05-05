Paciente cero: OMS revela detalles del posible paciente cero del hantavirus en crucero; ¿otra cuarentena?

¿Dónde está el paciente cero? La Organización Mundial de la Salud (OMS) rastrea a más de 80 pasajeros, luego de que se dio a conocer que una mujer que viajó a Johannesburgo estaba infectada con hantavirus y murió, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Brote de hantavirus: lo que se conoce del primer caso y el paciente cero según la OMS. / Pixabay

¿Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas?

Los hantavirus son un grupo de virus transmitido de animales a seres humanos que se encuentran de forma natural en roedores y que, en algunos casos, pueden transmitirse a los humanos. De acuerdo con la OMS, la infección en personas puede derivar en enfermedades graves cuya evolución depende del tipo de virus y la región donde se presenta. En el continente americano, se asocian principalmente con el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que afecta pulmones y corazón, mientras que en Europa y Asia se relacionan con la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que compromete riñones y vasos sanguíneos.

No existe un tratamiento específico que elimine el virus, por lo que la atención médica se enfoca en el manejo de los síntomas y las complicaciones, mediante vigilancia clínica y apoyo en funciones respiratorias, cardíacas y renales. La prevención se basa en evitar el contacto con roedores infectados y sus excretas, ya que esta es la principal vía de transmisión identificada.

MedlinePlus mencionó que entre los síntomas iniciales se encuentran: escalofríos, fiebre y dolores musculares, no obstante, cuando la enfermedad empeora, se presentan:



Dolor de cabeza

Dificultad respiratoria

Malestar general

Náuseas y vómitos

Tos seca

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El origen del hantavirus en un crucero sigue en estudio; autoridades analizan el primer caso detectado. / Pixabay

¿Cómo surgió el brote de hantavirus?

El 2 de mayo, la OMS recibió el reporte de un grupo de pasajeros con enfermedad respiratoria grave a bordo de un crucero, lo que activó la vigilancia internacional. La embarcación transportaba a 147 personas entre pasajeros y tripulación, y para el 4 de mayo ya se habían identificado siete casos, de los cuales dos fueron confirmados por laboratorio como hantavirus y cinco permanecían como sospechosos, además de tres fallecimientos y un paciente en estado crítico.

Según un comunicado del organismo internacional, los síntomas comenzaron a presentarse entre el 6 y el 28 de abril de 2026, con fiebre y malestares gastrointestinales que evolucionaron en algunos casos a neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y choque. El brote se mantiene bajo investigación, mientras se aplican medidas como aislamiento de casos, atención médica, evacuaciones y análisis de laboratorio.

El crucero salió el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y siguió una ruta por el Atlántico Sur con escalas en zonas como la Antártida, Georgia del Sur y otras islas. Hasta el momento, no se ha determinado el posible punto de exposición al virus ni el nivel de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque, por lo que las autoridades continúan con la revisión epidemiológica.

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Paciente cero del hantavirus en crucero: OMS revela detalles del primer contagio. / OMS

¿Dónde está el paciente cero del hantavirus?

Las investigaciones epidemiológicas continúan en curso. Sin embargo, el primer caso documentado corresponde a un hombre adulto que inició síntomas el 6 de abril de 2026 mientras se encontraba a bordo, con fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve; días después, el 11 de abril, presentó dificultad respiratoria y falleció ese mismo día. No se realizaron pruebas microbiológicas en ese momento, y su cuerpo fue trasladado a Santa Elena el 24 de abril.

El segundo caso corresponde a una adulta que tuvo contacto cercano con el primer paciente. La mujer en Santa Elena el 24 de abril con síntomas gastrointestinales, y durante un vuelo a Johannesburgo su estado se agravó; falleció el 26 de abril al llegar al hospital. Posteriormente el 4 de mayo se confirmó por PCR la infección por hantavirus, lo que llevó al inicio del rastreo de contactos del vuelo. Ambos casos habían viajado previamente por Sudamérica, incluyendo Argentina, antes de abordar el crucero.

El tercer caso identificado es un hombre adulto que acudió al servicio médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad respiratoria y signos de neumonía. Su estado empeoró el 26 de abril, por lo que fue evacuado al día siguiente hacia Sudáfrica, donde permanece hospitalizado en cuidados intensivos. Las pruebas confirmaron infección por hantavirus el 2 de mayo, mientras continúan estudios adicionales para determinar las características del contagio.

El cuarto caso corresponde a una mujer adulta que desarrolló síntomas el 28 de abril con fiebre y malestar general, evolucionando a neumonía; falleció el 2 de mayo. Además, se mantienen bajo observación otros tres casos sospechosos que permanecen a bordo del crucero con fiebre alta y síntomas gastrointestinales. Según la OMS, la infección por hantavirus se adquiere principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados, y hasta el momento el barco continúa bajo seguimiento sanitario frente a Cabo Verde mientras se desarrollan las investigaciones para identificar la fuente de exposición.

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