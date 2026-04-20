¿Jessica Esotérica se murió? Sufre grave recaída de salud y la hospitalizan otra vez: “No reaccionaba”: VIDEO

Jessica Esotérica vuelve a generar preocupación entre sus seguidores. Tras la crisis de salud que sufrió a principios de abril, se da a conocer que la pitonisa tuvo que ser hospitalizada de nueva cuenta. De acuerdo con lo expuesto en sus redes sociales, presentó complicaciones médicas durante un vuelo y fue trasladada a un hospital de Kansas.

Esto causó que comenzaran a difundirse rumores de que presuntamente había muerto, pero ¡no perdió la vida! A raíz de todos los dimes y diretes en redes sociales, se aclaró que todo había sido una recaída de salud y relataron lo que está pasando a mediante los canales oficiales de la celebridad.

Jessica Esotérica / Redes sociales

Lee: Jessica Esotérica sufre nueva crisis de salud y es hospitalizada de emergencia: “Les pido una oración”

¿Qué dijeron sobre la nueva crisis de salud de Jessica Esotérica?

Hace algunas horas, gente cercana a Jessica Esotérica compartió un video en Instagram para dar a conocer su situación actual. Señalaron que se encontraba en un avión cuando notaron que algo iba mal.

Y es que la vidente “no reaccionaba”. Fue atendida dentro de un avión y se tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Kansas. Se mencionó que le colocaron oxígeno y esperaron a que “reaccionara un poquito” para poderla bajar y trasladarla a una clínica cercana. A la par que daban la información, se mostraron fotos y videos de todo lo ocurrido. Al parecer, tuvo una baja de presión severa.

“Hagan de cuenta que, literalmente, en este video, vamos bajando del avión. (En esta foto) Ella está en avión, no reaccionaba, cuando la estaban checando, no reaccionaba. Tuvo que pararse el avión allí. Aquí le están poniendo oxígeno para que pudiera reaccionar y la pudieran bajar. No pueden decir que es algo falso. Aquí ya la están metiendo a urgencias”, señalaron.

Recordaron que la pitonisa usa un marcapasos, por lo que se sintieron sumamente preocupados de que “fuera a suceder algo”. Si bien no dieron mayor información, prometieron que cualquier actualización se dará mediante canales oficiales. También pidieron reportar las cuentas falsas que están pidiendo dinero a nombre de la vidente.

“El aparato, en México, no funciona, me dijeron ayer, por eso me dio más miedo. El aparato funciona dentro de Estados Unidos, por eso me dio más miedo porque no puede respirar. Está totalmente vendada de aquí (en el pecho) que le aprieta y más se ahoga. También me daba miedo de que le fuera a pasar algo. Yo los voy a mantener informados”, resaltó.

Al momento, su equipo no ha dando más actualización sobre su estado de salud. Sin embargo, los rumores sobre su presunta muerte son FALSOS. Su equipo reiteró que todo se trata de una recaída de salud.

Te recomendamos: Jessica Esotérica despertó del coma por su mamá, reaparece y habla sobre su salud: “Me abrazó la muerte”

¿Cuáles han sido las crisis de salud de Jessica Esotérica?

Desafortunadamente, esta no es la primera vez que Jessica Esotérica sufre complicaciones de salud. En 2025, sufrió un accidente en un carro alegórico y tuvo que ser inducida a un coma, lo que le dejó con secuelas de salud y el sistema inmunológico débil.

Posteriormente, tuvo una cirugía reconstructiva tras la ruptura de un implante. Durante el proceso, presentó una arritmia cardíaca y la indujeron nuevamente a un coma. Y es que la celebridad tenía una condición que complicó el asunto.

A principios de abril, tuvo una infección en los tejidos blancos, lo que derivó en un choque séptico y fue hospitalizada. En ese momento, compartió un video admitiendo que “no creía contarla”. Esto dijo en aquel entonces:

“Hermanas, con mucho miedo, (tengo) infección súper fuerte y no se puede controlar la presión porque está muy baja. Infección de tejidos blandos que causa un choque séptico que pone en peligro mi vida, la verdad no creo contarla, gracias por sus hermosos deseos y muchas gracias al hospital por su empatía”. Jessica Esotérica

Jessica Esotérica / Redes sociales

¿Quién es Jessica Esotérica?

Jessica Esotérica es una influencer y vidente de origen mexicano.

De acuerdo con lo que ella ha mencionado en múltiples ocasiones, su poder de predicción comenzó cuando era muy joven.

Con el tiempo, se mudó a Estados Unidos, donde lanzó su propio programa de radio llamado “Jessica en vivo”.

Posteriormente, se desempeñó en varios programas de televisión como “Escándalo TV”.

Actualmente, cuenta con su programa llamado “Radio Esotérica 69.9 FM”.

Tiene 166 mil seguidores en Instagram.

Mira: Valeria Márquez: Vidente Jessica Esotérica habría hecho terrible predicción sobre la muerte de la influencer