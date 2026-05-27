Confirman primer caso humano de gusano barrenador en CDMX: ¿Qué es y cómo evitarlo?

Este miércoles 27 de mayo, las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de gusano barrenador en Ciudad de México. De acuerdo con reportes oficiales, hasta el momento, se han registrado 238 casos y dos muertes en todo el país relacionados con esta enfermedad.

A raíz de esto, muchos se han cuestionado si realmente estamos frente a una posible pandemia. Te contamos todo lo que se sabe sobre este tema.

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Mosca que causa el gusano barrenador / Redes sociales

¿Cómo se transmite el gusano barrenador en humanos?

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el gusano barrenador es una infestación causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. Estos animales se alimentan del tejido vivo de los mamíferos.

Si bien normalmente afecta al ganado, se han visto casos en mascotas domésticas y, actualmente, en personas. Se transmite cuando la mosca deposita sus huevecillos en una herida abierta o mucosas que crean los ojos, la boca y la nariz.

Los síntomas son:

Dolor intenso y punzante en la zona donde la mosca depositó sus larvas.

Sensación de movimiento debajo de la piel.

Inflamación, enrojecimiento y/o secreción con mal olor en el área afectada.

Fiebre

Malestar general.

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¿Cómo se contagia el gusano barrenador? / Redes sociales

Así puedes prevenir el gusano barrenador

Hay muchas formas en las que se puede prevenir el gusano barrenador. La principal es evitar lugares con moscas y, si se tiene una herida, tratarla de inmediato. En caso de que ya se tenga la enfermedad, ir al hospital de forma inmediata.

Sin un tratamiento adecuado, la miasis puede resultar mortal. La muerte se puede producir en un lapso de dos semanas, aproximadamente.

Estos son los sectores de la población con mayor riesgo:

Recién nacidos con falta de cuidado y atención.

Personas que viven en localidades alejadas de los servicios de salud.

Personas que viven en localidades marginadas.

¿Cómo prevenir el gusano barrenador? / Redes sociales

¿Habrá una nueva pandemia en México por el gusano barrenador?

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han mencionado nada sobre si el gusano barrenador podría convertirse en una pandemia. No obstante, sí han hecho hincapié en que se deben tomar las medidas de prevención necesarias.

Los informes recientes apuntan a que Chiapas es el estado con mayor registro de contagio. Después le seguiría Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Veracruz. Ahora se suma CDMX.

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