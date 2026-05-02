Florinda Meza habla de falla en diagnóstico de Chespirito: ¡Sale a la luz enfermedad de Roberto Gómez Bolaños!

La actriz Florinda Meza reveló que Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, tuvo fallas durante un diagnóstico médico, ¿qué pasó y qué dijo la viuda del comediante? Te contamos todos los detalles.

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Florinda Meza destapa problemas en diagnóstico de ‘Chespirito’. / Redes sociales

¿Cuál fue el error en el diagnóstico de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

En entrevista con medios, Florinda Meza relató que un médico especialista en la Ciudad de México no le reveló que Roberto Gómez Bolaños padecía la enfermedad de Parkinson, que es es un trastorno del sistema nervioso que afecta principalmente el movimiento y cuyos síntomas avanzan de forma progresiva, de acuerdo con Mayo Clinic.

Suele manifestarse de manera gradual, con señales iniciales como un temblor leve en una mano, pie o incluso en la mandíbula, aunque también puede provocar rigidez muscular, lentitud en los movimientos y dificultades en el equilibrio. Con el paso del tiempo, estos signos pueden intensificarse y derivar en cambios en la expresión facial, alteraciones en la forma de caminar y en el habla. Aunque no existe una cura, existen tratamientos médicos y, en algunos casos, procedimientos quirúrgicos que ayudan a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes viven con este padecimiento.

“No lo detectaron y si lo detectaron no me dijeron. Él no escuchaba bien, pero a veces hay médicos machistas, él me decía siempre: ‘Ay, estoy enfermo, tú dile mis síntomas al médico porque tú sabes mejor que yo mis síntomas’, y él lo decía con toda sencillez porque no le gustaba ir al médico, sentía que era tiempo perdido, pero a un médico le dicen: ‘A ver, dile tú’, y que la señora se ponga a decir qué es, cuáles son los síntomas y todo, si es machista, le cae gordo”. Florinda Meza.

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Florinda Meza expone errores en diagnóstico de Roberto Gómez Bolaños. / Redes sociales

¿Qué pasó con Roberto Gómez Bolaños tras la falla en su diagnóstico?

Florinda Meza relató que, tras esta falla, fue una neuróloga de Cancún, Quintana Roo, quién les dio a conocer que el protagonista de El chavo del 8 tenía Parkinson, pues la medicina que le recetaron al actor era para esta enfermedad, y le mencionó que no se debía tomar diario ni en la misma cantidad, pues “ninguna medicina se diagnostica así”.

“La neuróloga de Cancún dedujo que el neurólogo de aquí sí sabía que era Parkinson por la medicina que le dio. Mi dolor y mi coraje es tanto que recuerdas el nombre de la medicina. Hay que buscar cuál es la medicina que le acomoda a cada paciente y la dosis también”, agregó Meza.

Tras esto, cambiaron la medicina, lo que resultó beneficioso para Roberto Gómez Bolaños, pues Florinda Meza agregó que “le vino bien y los dos últimos años de Roberto, volvió a estar con mejor calidad de vida y pudimos conversar, y entre otras cosas perdió más el oído, el último año cuando conversábamos los últimos meses, hablaba, yo hablaba, pero le escribía las respuestas y así conversábamos”.

“Los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades, informarnos y no nada más decirnos la enfermedad. Tuve que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial, que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué. Gracias a Dios mi amor fue muy grande, aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia”. Florinda Meza.

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‘Chespirito’ tenía la enfermedad de Parkinson. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

La historia entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó a inicios de la década de 1970, cuando coincidieron en el programa de comedia Chespirito. Fue él quien la invitó a integrarse a distintos sketches, marcando así su debut como actriz en televisión. En ese contexto, surgieron proyectos como El chavo, que derivó en la creación formal de El chavo del 8 en 1973, donde Meza interpretó a ‘doña Florinda’.

Durante los primeros años de trabajo en conjunto, la relación se mantuvo en el ámbito profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue transformando. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Roberto Gómez Bolaños había mostrado interés en ella desde aproximadamente 1972. Fue hasta octubre de 1977 cuando iniciaron una relación, en un momento en el que él aún estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía hijos.

Años más tarde, la relación continuó de manera estable y, tras el divorcio de Gómez Bolaños en 1989, ambos siguieron juntos durante décadas. En 2004, después de 27 años de convivencia, formalizaron su unión en matrimonio. Antes de consolidarse como pareja, se ha señalado que Florinda Meza tuvo otras relaciones dentro del mismo entorno laboral, pero su vínculo con Roberto Gómez Bolaños fue el que se mantuvo a lo largo del tiempo. La actriz y el comediante estuvieron juntos hasta la muerte de ‘Chespirito’ en 2014.

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