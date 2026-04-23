¿Florinda Meza olvida a Chespirito? Revela si se casaría otra vez, ¿un nuevo amor tras polémica?

Florinda Meza reveló si volvería a casarse, pues es viuda desde 2014, cuando Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, murió, ¿será que el corazón de la actriz ya tiene dueño? Te contamos todos los detalles.

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¿Nuevo matrimonio? Florinda Meza habla de casarse tras enviudar de Roberto Gómez Bolaños. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

La historia entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños comenzó a inicios de la década de 1970, cuando coincidieron en el programa de comedia Chespirito. Fue él quien la invitó a integrarse a distintos sketches, marcando así su debut como actriz en televisión. En ese contexto, surgieron proyectos como El chavo, que derivó en la creación formal de El chavo del 8 en 1973, donde Meza interpretó a ‘doña Florinda’.

Durante los primeros años de trabajo en conjunto, la relación se mantuvo en el ámbito profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue transformando. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Roberto Gómez Bolaños había mostrado interés en ella desde aproximadamente 1972. Fue hasta octubre de 1977 cuando iniciaron una relación, en un momento en el que él aún estaba casado con Graciela Fernández, con quien tenía hijos.

Años más tarde, la relación continuó de manera estable y, tras el divorcio de Gómez Bolaños en 1989, ambos siguieron juntos durante décadas. En 2004, después de 27 años de convivencia, formalizaron su unión en matrimonio. Antes de consolidarse como pareja, se ha señalado que Florinda Meza tuvo otras relaciones dentro del mismo entorno laboral, pero su vínculo con Roberto Gómez Bolaños fue el que se mantuvo a lo largo del tiempo. La actriz y el comediante estuvieron juntos hasta la muerte de ‘Chespirito’ en 2014.

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Florinda Meza responde si volvería al altar después de Chespirito. / Redes sociales

¿Florinda Meza se quiere volver a casar?

Florinda Meza reveló que su corazón tiene dueño, pero sigue siendo Roberto Gómez Bolaños, pues durante un encuentro con la prensa mencionó que le gustaría que el comediante estuviera con ella y volver a hacer su vida junto a él

Además, mencionó que a sus 77 años todavía tiene “pegue” y atrae galanes, más en Estados Unidos, donde, dijo, los señores son muy lanzados, por lo que se pone su argolla de matrimonio para demostrar que es casada, por lo que no le gustaría volver a tener un matrimonio con nadie más.

“Me encantaría que volviera Roberto y la reharía nuevamente con él. Ay, claro, he tenido mucho que todavía tengo pedacitos buenos y sobretodo en Estados Unidos, que son muy lanzados los señores, yo de plano me pongo la argolla cuando voy a Nueva York porque son muy lanzados”, comentó Meza.

En tono de broma, los reporteros le dijeron que podía irse a Dubái, país reconocido por sus lujos y donde viven magnates, sin embargo, la actriz respondió tajante: “Pero no hay Robertos, eso es lo malo. Para mí fue una suerte haber encontrado el amor con Roberto, nunca tuvimos crisis, para mí fue una crisis tremenda su enfermedad porque es sumamente doloroso ver cómo se va consumiendo tu pareja y no puedes hacer absolutamente nada”.

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¡Impacta respuesta! Florinda Meza dice si se daría otra oportunidad en el amor. / Redes sociales

¿Florinda Meza tuvo un romance con Carlos Villagrán?

Los señalamientos sobre una posible relación entre Florinda Meza y Carlos Villagrán tienen origen en distintos testimonios difundidos años después del éxito de El chavo del 8. Una de las versiones fue compartida por la periodista Martha Figueroa, quien relató que Edson Villagrán, hijo del actor, le habló sobre situaciones familiares que involucraban a la actriz dentro del entorno personal de su padre.

De acuerdo con ese testimonio, Edson Villagrán señaló que la presencia frecuente de Florinda Meza en su hogar coincidió con la separación de sus padres, Carlos Villagrán y Silvia. Según lo expuesto por Figueroa, el hijo del comediante también sostuvo que la actriz habría tenido influencia en otras rupturas dentro del elenco, incluyendo la de Rubén Aguirre y su esposa, así como la de Roberto Gómez Bolaños. Estas declaraciones forman parte de las versiones que han circulado sobre la dinámica personal entre integrantes del programa.

Por su parte, Carlos Villagrán se refirió al tema en una entrevista con El Escorpión Dorado, donde compartió su versión sobre el origen de su cercanía con la actriz. “No fue que yo estuve con ella, sino ella conmigo”, afirmó. El actor explicó que el contacto comenzó al finalizar grabaciones, cuando Meza le pedía apoyo para trasladarse, lo que, según su relato, derivó en otro tipo de interacciones con el paso del tiempo.

Villagrán también recordó un episodio en el que describió cómo evolucionó esa dinámica: “Luego le entregaron su carro, pero casi no lo usaba, así que me pedía que la llevara a su casa, y ya estando ahí me decía: ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’”. Sobre la duración de ese vínculo, añadió: “Después ya no la soportaba. Incluso, tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme. Anduvimos unos días nada más”. Estas versiones corresponden a declaraciones públicas de terceros y del propio actor sobre hechos que han sido objeto de distintas interpretaciones.

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