¿Adela Noriega tiene esposo e hijos en secreto? Actor de El manantial lo suelta todo, ¿qué dijo?

La vida de Adela Noriega es uno de los misterios que más llama la atención del público, que quiere saber qué fue de la reconocida actriz. Ahora, el actor que participó en El manantial revela impactantes detalles, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Bárbara Torres revela por qué se desmayó en función de teatro: “Mis hijos se asustaron mucho”, ¿está grave?

La vida de Adela Noriega sigue siendo un misterio. / Redes sociales

¿Cuándo se retiró Adela Noriega?

Adela Noriega empezó su carrera en 1984 como integrante del famoso programa cómico Cachún cachún ra ra!, además, en 1987 debutó con su primer protagónico en la miniserie Yesenia y ese mismo año obtuvo el protagónico de la telenovela Quinceañera. Grabó telenovelas en Estados Unidos y Colombia, Guadalupe y María Bonita, respectivamente.

En 1997 regresó a México y protagonizó María Isabel y en 1998 trabajó en El privilegio de amar con Helena Rojo. Además, en el 2001 fue parte del éxito El manantial y en 2003 grabó Amor real. Su última telenovela fue Fuego en la sangre en 2008, producida por Salvador Mejía. En ese momento, Noriega se encontraba en la cima de su carrera, pero se retiró de la actuación de forma abrupta para sorpresa de sus fans.

No te pierdas: Paola Núñez y Federico Verardi se casan y revelan FOTOS inéditas: ¡Así sellaron su historia de amor!

Fuego en la sangre es la última telenovela que hizo Adela Noriega. / Redes sociales

¿Qué dijo un actor de ‘El manatial’ de Adela Noriega?

Adela Noriega y el villano de telenovelas coincidieron en 2001 en el reparto de la telenovela El manantial, ella fue la protagonista.

Ante esto, en entrevista con De primera mano, el actor destacó que quizá uno de los motivos por los que se retiró Adela Noriega fue porque no quería hacer papeles de mamá o abuela, pues dejó una imagen muy linda como protagonista y quizá con eso quiso quedarse, ya que hay compañeros que no están listos para dar ese paso en la pantalla chica. Además, agregó, la protagonista de María Isabel nunca hizo teatro, siempre trabajó en televisión.

No te pierdas: Actriz de Clase 406 regresa a la actuación y sorprende tras años alejada del medio ¡Vuelve con todo!

Adela Noriega se retiró tras protagonizar Fuego en la sangre. / Redes sociales

¿El villano de El manantial confirma que Adela Noriega se casó?

Muchos rumores han surgido sobre la pareja de Adela Noriega y si tuvo o no hijos, los rumores falsos apuntaban a que era mamá del reconocido cantante Peso Pluma o que presentaba a sus hijos como sobrinos

Ante esto, el también actor de la telenovela Destilando amor confirmó que conoció a los hijos de Adela Noriega, quiénes estaban pequeños cuando la actriz se retiró de los foros, incluso contó que llegaban con la hermana de Noriega y eran una familia muy linda aunque aquí hizo un comentario dudando de si se trataba de sus hijos o sobrinos.

A la par, el actor destacó que es válido retirarse para disfrutar el tiempo con la familia y es que, aunque no quiso dar nombres, sí dijo que todo mundo sabe que Adela Noriega se casó con alguien muy importante.

Además, el villano de telenovelas puntualizó diciendo que sus declaraciones son conforme a lo que vio, pues él y Adela Noriega solamente eran compañeros de trabajo, pero nunca fueron amigos.

No te pierdas: Muere actriz mexicana que participó en ‘Wicked’, ¿quién era Lourdes Ambriz y de qué murió a los 64 años?