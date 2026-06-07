Actriz mexicana de cine y telenovelas como ‘Destilando amor’ tuvo que vender licuados por necesidad

La historia de una famosa actriz que se casó a los 50 años de edad, se volvió centro de críticas, pero también de apoyo, luego de que revelara, hace algunos años, que tuvo que dedicarse a la venta de licuados. Te contamos todos los detalles.

Actriz mexicana tuvo que vender licuados / Canva

¿Quién es la actriz mexicana de telenovelas que tuvo que vender licuados?

La protagonista de esta historia es Ana Patricia Rojo, una querida actriz mexicana de telenovelas que participó en múltiples proyectos en cine y televisión.

Aunque su trayectoria es larga, ella vivió un momento complicado por la pandemia de Covid, hace algunos años, razón por la que tuvo que buscar más alternativas económicas.

Cabe señalar que, de manera paralela, la intérprete mexicana no abandonó la actuación, pero sí busco obtener un ingreso adicional, en aquel 2022, debido al trabajo que, en ese momento, se encontraba más limitado.

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Ana Patricia Rojo vendió licuados durante la pandemia / Redes sociales

¿Cómo reaccionó la actriz, Ana Patricia Rojo, a su emprendimiento?

Al igual que ocurrió con muchos actores y actrices durante la pandemia, Ana Patricia Rojo vio en la venta de jugos y batidos, una oportunidad para obtener dinero, mediante al negocio de suplementos alimenticios

Luego de que se generaran críticas en aquel año, Ana Patricia habló para Ventaneando y defendió su nuevo trabajo:

Cuando somos trabajadoras y cuando estamos acostumbradas a producir, por supuesto que queremos seguir haciéndolo y no esperar nada más a que nos caiga el ‘maná’ del cielo. Ana Patricia Rojo

Durante dicha entrevista, la actriz de Destilando amor lamentó que la noticia se haya generado en un entorno que parecía de “lástima”, pues ella estuvo orgullosa de lo que estaba construyendo.

Por último, también señaló que el haber tenido este emprendimiento no la hizo “ni más, ni menos actriz":

Eso no creo que me quite como actriz, eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable, ni para generar lástimas. Ana Patricia Rojo

Posteriormente, Ana Patricia Rojo se ha integrado nuevamente a proyectos televisivos, uno de ellos, la serie Monteverde.

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¿Quién es Ana Patricia Rojo y en qué telenovelas ha participado?

Ana Patricia Rojo, quien se casó hace apenas dos años, es hija del actor Gustavo Rojo, uno de los galanes más recordados de la Época de Oro del cine mexicano, y de Carmela Stein.

Su debut ocurrió cuando apenas tenía cinco años de edad en la película Los reyes del palenque, donde compartió créditos con Lucha Villa.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, Ana Patricia Rojo ha participado en numerosas telenovelas, tanto en papeles juveniles como en personajes antagónicos, aquí algunas de ellas:



Al final del arco iris,

Juegos del destino,

El maleficio,

Los parientes pobres,

María la del barrio,

Vivo por Elena,

Destilando amor,

Corazón salvaje,

Una familia con suerte,

Porque el amor manda, entre muchas otras.

En 2017, la actriz sufrió la pérdida de su padre, momento que, según testimonios propios, fue un momento demasiado triste.

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