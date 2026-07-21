Marlene Favela sufrió un derrame cerebral hace 14 años, tras divorcio nos revela cómo vive y ¿tiene secuelas?

Marlene Favela, de 48 años, recordó el difícil momento por el que pasó cuando sufrió un derrame cerebral. Marlene, a quien actualmente vemos como “Dalila” en la telenovela El renacer de Luna, nos abrió su corazón para compartirnos que tras este suceso cambió su forma de ver la vida.

Marlene Favela cuida de su hija / Redes sociales

¿Cuándo sufrió Marlene Favela un derrame cerebral?

El derrame cerebral le dio en 2012, mientras Marlene Favela viajaba a Miami. En ese momento confundió los primeros síntomas con una alergia, pero tras sentir hormigueo en las manos y las piernas, acudió al hospital donde fue intervenida exitosamente.

A la luz del tiempo, Favela afirma que creyó que no la libraría y que no volvió a ver las cosas de la misma manera. “Reaprendí a ver el mundo desde otra perspectiva. Siempre he sido una mujer positiva, pero creo que eso sí marcó un antes y un después. Vi lo vulnerable que soy, ahora veo la vida desde otro ángulo”.

Al contrario de muchos casos, Marlene quedó sin secuelas. “Soy una mujer de fe, confío siempre en lo que el destino tiene preparado para mí. Sé que no era mi momento, porque tenía que conocer a mi hija”.

Te puede interesar: Marlene Favela hace importante revelación sobre el futuro de su hija, ¿debutará en la actuación a temprana edad?

Marlene Favela en El renacer de Luna / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo ha sido para Marlene Favela cuidar a su hija tras separación de su pareja?

Sobre su hija, le preguntamos si le ha sido difícil ser proveedora, y nos dijo: “Es que lo he sido desde que tengo uso de razón. Para mí ser proveedora no es una carga, ha sido una bendición en mi vida poder ayudar a la gente que amo. Y no me refiero solo a la parte económica. Soy proveedora de amor, experiencias, tiempo, dinero. He trabajado toda mi vida. Nunca nadie me ha regalado nada y me siento tan orgullosa”.

Tras este derrame, también ha vivido una plenitud a nivel profesional. Ya no le importa ser la protagonista, lo que le llena es hacer personajes que impacten en el público, como “Dalila”, de quien comentó: “Es canija, la amo, es fascinante. Se sabe bella. Es ágil como una gacela, tremendamente pasional”.

En la vida real, Marlene tiene un carácter muy fuerte y ha sabido salir adelante por sí sola. “Nací en una provincia en una familia de clase media, sencilla, muy fuerte en los valores. Eso me enseñó a que yo podía lograr todo lo que quisiera en la vida, pero que debía trabajar mucho, porque no tenía otros privilegios. No era ‘hija de’ y no tenía las comodidades económicas. Eso te forja y sí me considero súper luchona, guerrera”.

Finalmente, señaló que se encuentra soltera y nos dijo qué busca en un hombre. “Que sea bueno y trabajador, es lo único que pido. ¿Volver a casarme? Quién sabe”.

Lee: Marlene Favela revela cómo cambió su vida tras estar al borde de la muerte por un derrame cerebral

Marlene Favela se divorció de George Seely, hace 3 años / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Marlene Favela?

Aunque debutó en 1999 con pequeñas participaciones en melodramas, fue en 2001 cuando adquirió mayor popularidad con la telenovela La intrusa .

. En 2002 alcanzó fama a nivel mundial con Gata salvaje .

. Le siguieron protagónicos en: Contra viento y marea , El zorro , Amor sin maquillaje , Los herederos del monte y El maleficio , entre otras.

, , , y , entre otras. Formó parte de la serie El señor de los cielos y como villana ha destacado en historias como Pasión y poder , La desalmada , El amor invencible y Me atrevo a amarte .

y como villana ha destacado en historias como , , y . Ha participado en realitiesy concursos como Mira quién baila, Top chef VIP y ¿Quién es la máscara?

Tal vez te interese: ¿Quién es el misterioso novio de Marlene Favela? La actriz confirma romance, pero se niega a mostrarlo

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.