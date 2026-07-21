Julio Camejo confirma divorcio en ‘Survivor México’ tras más de 10 años de matrimonio: “Voy a renacer”

El pasado lunes 19 de julio, se estrenó la nueva temporada de ‘Survivor México’. Uno de sus participantes es Julio Camejo, quien sorprendió a todos al contar que se estaría divorciando de Isabela Gutman, tras más de 10 años de matrimonio y dos hijos en común. Te contamos lo que se sabe.

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Julio Camejo y su esposa llevaban más de 15 años juntos / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes de ‘Survivor México 2026’ y en qué tribu quedaron?

Para la nueva edición de ‘Survivor México 2026: La reliquia en llamas’, se reunió un elenco de 16 participantes, que van desde celebridades reconocidas hasta personas que desempeñan diversos trabajos en su día a día. Se dividieron en ‘Jaguares’ (equipo amarillo) y ‘Halcones’ (equipo verde). Así fue como quedaron distribuidas las tribus:

Halcones:

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares:

Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia “La Negra”

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Así fue como Julio Camejo confirmó su divorcio en ‘Survivor México 2026’

Julio Camejo, quien hace unos días sorprendió con los resultados de un procedimiento estético, se encuentra en una etapa en la que busca “reencontrarse a sí mismo”. Al menos eso fue lo que dijo durante sus intervenciones en ‘Survivor México 2026’.

Y es que el famoso de 48 años confesó que está lidiando con un proceso muy duro en su vida y espera que el tiempo en el reality lo ayude. También reiteró en varias ocasiones que ya había recibido el “golpe más duro de su vida”, por lo que “ya no le tenía miedo a nada”.

Posteriormente, entre lágrimas, relató que su esposa fue quien decidió “tomar caminos separados”. Si bien no quiso dar mayores detalles, les prometió a sus hijos que “renacería” para ellos.

“Después de 15 años, seis meses y seis días, mi esposa decidió que lo mejor era que tomáramos caminos diferentes. La vida a veces te sorprende y muchas veces te pega de maneras que menos te imaginas. (A mis hijos) Yo sé que estamos pasando momentos difíciles, pero es importante que, si papá se vino a ‘Survivor’, es porque me voy a reencontrar para poder seguir siendo el mejor padre”. Julio Camejo

Hasta el momento, su pronto expareja no se ha pronunciado ante este asunto. En tanto que los fans de Camejo no han dudado en usar sus redes sociales para apoyarlo en estos momentos tan complicados.

Julio Camejo reveló que su esposa fue quien quiso divorciarse / Redes sociales

¿Julio Camejo le fue infiel a su esposa, Isabela Gutman?

Sigue sin conocerse la causa del divorcio entre Julio Camejo e Isabela Gutman. De acuerdo con información del periodista Gabo Cuevas, la separación se habría suscitado hace algunos meses.

Señaló que él ya sabía sobre esta noticia. Sin embargo, no había querido compartirla en su momento, ya que Julio es su gran amigo y estaba esperando a que él estuviera listo para compartir el tema con el público.

Cabe destacar que ya se venía sospechando de una crisis entre ellos. Y es que, durante los últimos meses, ninguno de los dos había compartido contenido juntos en redes sociales. Solo se limitaban a postear cosas relacionadas con sus respectivos trabajos o momentos especiales con sus hijos.

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