Julio Camejo se quitó una década de encima: ¡luce espectacular! Así es el antes y después

El actor cubano Julio Camejo, conocido por por haber estrenado una canción dedicada a su mamá, su desbordante energía y gran físico, se sometió a un innovador tratamiento estético con la médico cirujana Ana Ruth Jiménez, para restarse años de golpe, y darle una ayudadita al reloj biológico con tecnología celular de última generación. ¿Qué se hizo Julio Camejo en el rostro para lucir 10 años más joven? Te contamos.

¿Qué se hizo Julio Camejo en el rostro? / Fotos y video: Francisco Mancera / Dra. AnaRuth Tel: 951-4312017/951-2077513 Ultherapy

También descubre: Participante de Guerreros mundiales abandona la competencia tras sufrir delicada lesión: “Son pruebas fuertes”

¿Por qué Julio Camejo decidió hacerse un tratamiento de belleza?

El cubano nos cuenta qué lo llevó a someterse a un procedimiento de belleza: “En 2019, después del reality ‘Reto 4 elementos’, empecé a realizarme tratamientos, ya que permanecía bajo el sol todo el día. Terminé con manchas en la piel porque no podía usar bloqueador, nada, y después se cruzó la pandemia. ¡Necesitaba hojalatería y pintura!”.

Además, explicó: “No soy mucho de cuidarme, pero no todo puede ser trabajo y decidí recurrir a estas nuevas cosas. No me preocupa tanto la edad, y tampoco me haría una cirugía para colocarme pómulo. Todos envejecemos, pero hay que hacerlo con dignidad. Así como llevo disciplina de deporte, de gimnasio y de alimentación, debo cuidarme la piel”.

Julio Camejo durante su tratamiento de belleza / Fotos y video: Francisco Mancera / Dra. AnaRuth Tel: 951-4312017/951-2077513 Ultherapy

¡No te pierdas!: Critican a Ángela Aguilar por tomar el celular de una fan y borrar una foto, ¿era una imagen de Cazzu? VIDEO

¿Qué tratamiento estético se hizo Julio Camejo y por qué dejó el bótox?

Julio Camejo contó cómo fue su tratamiento estético: “En este proceso despertaron mi colágeno. Tras cierta edad se deja de producir. Fueron 3 horas de tratamiento. No es doloroso”.

También habló de la opinión pública sobre su nuevo rostro:

El público es el más importante y deben decir cómo me veo ahora...”. Una vez se aplicó bótox y no le dejó buena experiencia. “En mi caso, me quita la expresión a la hora de actuar y supe que eso no es para mí. Quiero que la gente opine cómo luzco ahora. En Perfume de Gardenia, Arturo Carmona me dijo que se me abrió la mirada. Eso espero”, concluyó. Julio Camejo

Julio Camejo antes y después de su tratamiento de belleza / Fotos y video: Francisco Mancera / Dra. AnaRuth Tel: 951-4312017/951-2077513 Ultherapy

Te recomendamos: Jaime González se sincera sobre los problemas legales con Nodal, su hijo: “Soy el creador de la carrera”

¿Cuál fue el tratamiento que Julio Camejo se hizo en la cara?

La doctora Ana Ruth habló con nosotros para explicarnos con mayor detalle cuál fue el tratamiento estético del actor cubano:

“Se le realizó un Ultheraphy, un tratamiento estético médico no invasivo aprobado por la FDA (Food and Drug Administration). A través de un ultrasonido microfocalizado, se ayuda a tensar la piel de forma natural, sin cirugía. Se busca quitarse años de encima, perfilar, tensar el rostro y cuello, y reactivar la producción de colágeno y elastina. Los resultados son inmediatos y progresivos. Se lleva a cabo en 3 horas y se utiliza anestesia atópica. El costo va desde los 49 mil hasta los 60 mil pesos mexicanos”.

La Dra. Ana Ruth habla sobre el tratamiento de Julio Camejo / Fotos y video: Francisco Mancera / Dra. AnaRuth Tel: 951-4312017/951-2077513 Ultherapy

Explora: Samadhi Zendejas huye de la prensa para ¿reencontrarse con Gabito Ballesteros? ¡Ya no esconden su amor!

¿Quién es Julio Camejo?

Nació en La Habana, Cuba , en 1977.

, en 1977. Es actor, cantante, bailarín y productor.

Comenzó su carrera como bailarín, con Thalía . Su primer papel fue como coreógrafo, en ‘ Rosalinda ’ (1999).

. Su primer papel fue como coreógrafo, en ‘ ’ (1999). Ha participado en producciones de TV como: ‘Salomé’, ‘Aventuras en el tiempo’, ‘Clase 406', ‘ Rebelde ', ‘Contra viento y marea’, ‘Amar sin límites’, ‘Destilando amor’, ‘Tormenta en el paraíso’, ‘ Niña de mi corazón ', ‘Amores verdaderos’ y ‘ Hasta el fin del mundo ', entre otras.

', ‘Contra viento y marea’, ‘Amar sin límites’, ‘Destilando amor’, ‘Tormenta en el paraíso’, ‘ ', ‘Amores verdaderos’ y ‘ ', entre otras. Ha participado en los realities: ‘Big brother VIP 3', ‘Bailando por la boda de mis sueños’, ‘Reto 4 elementos’, ‘ MasterChef celebrity ’ (donde hizo enfurecer a la producción)

También ha destacado en teatro y en la música.

Para más consejos y notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .