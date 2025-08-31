La obra de teatro Alta traición se canceló por un berrinche de René Dupeyrón, quien tenía los derechos

Desde su anuncio, la obra Alta traición generó gran polémica. Su título original era Secuestro, pero lo tuvieron que cambiar por ser un tema delicado. Dio inicio en junio, pero terminó precipitadamente la semana pasada.

¿Por qué la obra Alta traición fue cancelada?

Investigamos la causa y descubrimos que fue un zafarrancho entre 2 de los actores: René Dupeyrón y Julio Camejo. “Hace 15 días, al término de la primera función del día, René Dupeyrón subió rápido a los camerinos. Iba demasiado enojado y confrontó a Julio Camejo. Le gritó: ‘¿Qué traes conmigo? ¿Es algo personal o por qué me llamas put0? Eres un c4br0n’. En la obra todos se llevaban superbién. Sí eran pesados y llevados, pero todo en cotorreo. Julio se burló de lo que le dijo René, pues pensó que era un chascarrillo, pero eso lo encendió más”.

“Fue entonces que Dupeyrón le dijo que no se metiera con él y que no le parecía gracioso. Julio reaccionó rápido y trató de calmarlo. Le respondió que no era nada de lo que pensaba, que no era personal. Le recordó que la palabra ‘put0’ y muchas otras altisonantes estaban marcadas en el guion de la obra, y que él lo sabía”.

“Y es que René es gay, pero pues cada quien su sexualidad. Nadie nunca lo ha juzgado, pero en esta ocasión se lo tomó muy a pecho. Se escucharon los gritos de René en todo el teatro y sus compañeros se tuvieron que meter para tratar de calmarlo, pero él estaba fuera de sí hasta con el staff ”.

¿René Dupeyrón amenazó a los actores de la obra Alta traición? Esto sucedió

“Los actores le dijeron: ‘Sabes que todo está dentro del libreto’. Y es que Julio interpreta a ‘Theo’, un chico de barrio que habla con palabras fuertes. René, lejos de calmarse, se alteró más y amenazó: ‘Por mí comen. Esta es mi obra. Yo tengo los derechos y, si quiero, esto se termina. Y, pues, como dicen por ahí, agarró sus carritos y se fue dejando botada la segunda función”.

“ Antes de abandonar el teatro, René les dijo que si el siguiente fin de semana la obra seguía nos iba a demandar a todos. Nos quedamos helados, sin saber qué hacer ”.

“René puso en aprietos a los actores, a la producción y, principalmente, al público que ya había pagado sus boletos para las siguientes funciones”.

¿De qué acusan a René Dupeyrón dentro de la obra Alta traición?

Nuestra fuente comentó que una persona de la producción tuvo que subir al escenario para cubrirlo.

“La verdad, desde el principio hubo problemas con René. Tenía ganas de destacar, pero no se aplicaba. Fallaba en la actuación, se comía diálogos o los cambiaba. Sus compañeros siempre lo apoyaron para que sacara avante la obra, pero no tiene tablas de actor. Le quedaba grande el papel”.

“Él comentó con gente de ahí que se sentía humillado, que no lo valoraban. René sentía envidia, coraje y frustración desde tiempo atrás”.

“El productor no estaba en México. Se le informó de lo sucedido y no quiso más problemas. Decidió cancelar

la obra del domingo pasado que celebraría 100 representaciones”.

“No dejará a su elenco sin trabajo. En el mismo lugar (Centro Cultural Manolo Fábregas) estrenará el 19 de septiembre Ni con ellas, ni sin ellas. Se suma Yuliana Peniche”, concluyó.

¿Quién es Rene Dupeyrón?

Es actor, productor y empresario.

Ha participado en el formato Teatro en corto

En 2019 estrenó la obra Ca$h, ¿cuál es tu precio? Trabajó al lado de Luis Fernando Peña, Carlos Speitzer, Ruy Senderos y Eduardo Barquin.

En 2020 dicho proyecto cambió de nombre a Secuestro, y fue dirigido por Rafael Perrín.

Es autor del libro Así lo veo yo.

