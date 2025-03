A Susana Zabaleta ya no la soportan en obra de teatro; hace sufrir a todos: “Se cree más que Taylor Swift”

La obra de teatro Spamalot, producción de Alejandro Gou, que se presenta de viernes a domingo en el Centro Cultural Teatro 1, arrancó con gran éxito su temporada 2025. Sin embargo, Susana Zabaleta, quien encarna a la “Dama del lago”, le pone las cosas muy difíciles al elenco.

Al respecto, platicamos con uno de los actores, que nos pidió mantener el anonimato. Nos dijo cómo han sido las cosas con ella: “La verdad es que estamos súper contentos con la gran aceptación del público. Todas las funciones hemos tenido sold out (localidades agotadas). La gente es feliz de ver en el mismo escenario a los mejores comediantes de México, como: Adrián Uribe, Omar Chaparro, ‘los Mascabrothers’, Faisy y hasta Eugenio Derbez, que presta su voz a uno de los personajes. Con lo que sí no contábamos es con el suplicio de trabajar con Susana Zabaleta”.

¿Qué pasa con Susana Zabaleta en Spamalot?

Explicó: “Susana siempre ha tenido fama de complicada. Recuerda su pelea con la productora Carla Estrada, a quien aparentemente insultó en la grabación de una telenovela. Además de los enfrentamientos con Jesús Ochoa en la obra Los locos Adams, o sus constantes críticas a compañeras colegas como Ninel Conde. Pensábamos que ahora que está muy plena en el amor, con su novio Ricardo Pérez, estaría más alivianada, pero no. Todo lo contrario”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez llevan un romance muy comentado / TVNotas

“Desde que llegó a los ensayos, lo hizo con aires de superioridad. Ve a los demás como comediantes, mientras ella se siente la gran estrella que México esperaba. Sin duda es una extraordinaria actriz y cantante, pero nada justifica su comportamiento. En los ensayos callaba a los demás y quiso hacer cambios en las escenas con el director. Fue muy pesado”.

La verdad detrás de la entrevista con Faisy que Susana Zabaleta estuvo a punto de abandonar

Le preguntamos a nuestra fuente sobre lo ocurrido hace unas semanas en el programa Faisy nights, cuando Susana quiso abandonar la entrevista porque le preguntaron sobre una regañiza que le dio a un compañero: “Faisy dijo que era broma que Susana se fuera a retirar, pero claro que no fue broma. Es muy impulsiva y de verdad iba a dejar a sus compañeros ahí. Lo bueno es que rápidamente entró en razón y, cuando Faisy fue por ella, Susana volvió para confirmar que le había dado una gritoniza a Adrián Uribe en una escena, porque se alargó y ella no pudo entrar a tiempo. En lugar de comentárselo bien a Adrián, ella paró la música como toda una diva y lo exhibió frente a todos, de una manera humillante. Eso no se le hace a nadie. Además, Adrián es el protagonista de la obra”.

Susana Zabaleta en Spamalot / TVNotas

Le preguntamos si las cosas han cambiado con el estreno. “Para nada. Ya no está el estrés de los ensayos, que tal vez con eso se podía justificar su conducta, pero sigue igual. No es amable con nadie. La gente de producción, maquillaje, peinado y bailarines tampoco la soportan. Se cree más diva que cualquier cantante estadounidense. Se cree más que Taylor Swift”.

“A los compañeros actores los saluda cuando quiere, y hay que tragarse sus malos modos. Omar Chaparro, Adrián Uribe y Faisy son muy alivianados, cero conflictivos. Todo lo dejan pasar. Nada les causa problema. Imagínense cómo es la actitud de Susana que ya ni ellos la toleran”, finalizó.

