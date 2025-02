‘Spamalot’ regresa con un elenco estelar bajo la producción de Alejandro Gou

Como pocas veces, personalidades de todos los ámbitos, actores, cantantes, deportistas y políticos se hicieron presentes para no perderse la en el teatro nueva versión de Spamalot que ya se había montado hace 14 años.

Spamalot en el teatro con un gran elenco: Omar Chaparro, los Mascabrothers y más / Liliana Carpio / TVNotas

El regreso triunfal de ‘Spamalot’ al teatro

Sin duda alguna, Alejandro Gou es hoy por hoy el productor teatral más reconocido por su exitosa trayectoria, su talento y visión de liderazgo, y el enorme empeño que le pone a sus proyectos. Lo demuestra nuevamente con el estreno de la obra ‘Spamalot’, que regresa después de que hace 14 años triunfara en cartelera, también de su mano. Ahora lo hace con un elenco multiestelar conformado por:

Adrián Uribe,

Omar Chaparro,

Freddy y Germán Ortega, los Mascabrothers,

Susana Zabaleta,

Faisy,

Ricardo Margaleff y

Ricardo Fastlicht, entre otros.

Spamalot en el Centro Cultural Teatro 1 con Omar Chaparro, los Mascabrothers y más / Liliana Carpio / TVNotas

¿De qué trata ‘Spamalot’?

‘Spamalot’ es un musical basado en la película ‘Monty Python and the Holy Grail’, que narra en comedia la búsqueda del Santo Grial por parte del Rey Arturo y su corte de intrépidos caballeros. La obra incluye una gran cantidad de situaciones divertidas, chistes, alusiones a temas de actualidad e incluso de los propios actores que la representan. Incluso se puede escuchar la voz de Eugenio Derbez.

Para celebrar el estreno, se hizo una función especial con una alfombra roja por la que desfilaron una gran lluvia de estrellas, entre las que se encontraron:

Alex Lora,

Kalimba,

Leonardo de Lozanne,

Sandra Echeverría,

Mariana Garza,

Benny Ibarra,

El Hijo del Santo,

Andrés Palacios y

Arap Bethke.

Mariana Garza en la alfombra roja de Spamalot / Liliana Carpio / TVNotas

También estuvieron como invitados



Mauricio Barcelata,

René Franco,

María León,

Sian Chiong,

Rafael Mercadante,

Martha Figueroa,

Edgar Vivar,

María Antonieta de las Nieves,

Mane de la Parra,

Arlette Pacheco,

María del Sol,

Harry Geithner,

Chumel Torres,

Linet Puente,

Lupita Sandoval,

Macaria,

Pierre Angelo,

Jan Duverger,

Erika Zaba,

MBalia,

Verónica Jaspeado,

Lambda García,

Eduardo España,

Norma Lazareno,

Michelle Rodríguez,

Pedro Prieto,

Ingrid Martz,

Luz Elena,

Carlos Ignacio,

Cecilia Gabriela,

María Elena Saldaña ‘la Güereja’,

Héctor Sandarti,

Luis Manuel Ávila,

Laureano Brizuela,

Susana González y

Zoraida Gómez, entre otros.

Alejandro Gou es el productor de Spamalot / Liliana Carpio / TVNotas

Spamalot, la producción más cara de Alejandro Gou

Sobre esta puesta, Alejandro Gou comentó: “Es la producción más cara y ostentosa que he realizado, pero vale la pena cada peso que se le invirtió. Desde hace un año logré reunir a los mejores comediantes de este país porque todos tienen sus agendas llenas, sus programas, sus películas, y eso para mí es un gran sueño y un enorme orgullo. Todos se llevan increíble y se apoyan entre ellos”.

Añadió: “Para mí, ‘Spamalot’ fue la obra que dio el paso para profesionalizarme y de ahí he hecho 11 obras de gran formato: el mejor ‘Jesucristo Súper Estrella’, el mejor ‘José el Soñador’, la mejor ‘Vaselina’ y ahora el mejor ‘Spamalot’, para la que me traje al coreógrafo de Michael Jackson. Todas las canciones son en comedia y no puedes parar de reír en todo momento. Amo lo que hago, ésta es mi vida”.

Spamalot, obra de teatro, producida por Alejandro Gou / Liliana Carpio / TVNotas

Horarios y funciones de ‘Spamalot’

‘Spamalot’ se presenta en el Centro Cultural Teatro 1. Las funciones son:

los viernes a las 8 de la noche,

los sábados a las 5 y 8:30 pm y

los domingos a las 5 de la tarde.