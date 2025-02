Susana Zabaleta abandona entrevista tras pregunta sobre Adrián Uribe; así fue el incómodo momento

La reciente participación de Susana Zabaleta en el programa ‘Faisy nights’ se convirtió en un momento tenso y viral. La actriz, cantante y novia de Ricardo Perez, quien quiso golpear Francisco Céspedes por celos, abandonó la entrevista tras ser cuestionada sobre un presunto regaño a Adrián Uribe durante los ensayos de la obra de teatro ‘Spamalot’, que está ahora en cartelera. Aunque la situación tomó por sorpresa a los presentes, la tensión no tardó en disiparse.

Susana Zabaleta abandona el set tras pregunta incómoda

Durante la entrevista en ‘Faisy nights’, el conductor del programa, Faisy, leyó una pregunta del público que hizo que Susana Zabaleta reaccionara de inmediato. La interrogante mencionaba si era cierto que la actriz había gritado a un compañero de reparto hasta el punto de hacerlo sufrir por semanas.

“Susana, pregunta del público: ¿Es verdad que un día en vivo en un ensayo le gritaste a uno de tus compañeros haciéndolo sufrir por semanas?” Faisy

En ese momento, Omar Chaparro, quien también forma parte del elenco de la obra, intervino con humor diciendo: “De Adrián Uribe no vas a hablar”. Sin embargo, lejos de tomarlo con ligereza, Zabaleta mostró su molestia y expresó: "¿Saben qué me choca? Que siempre me ponen así y en esta televisora más”. Acto seguido, se levantó de su asiento y abandonó el set.

Faisy intentó calmar la situación y aseguró que ¡todo era una broma!. Tras unos momentos de tensión, ¡la cantante regresó al foro para continuar con la entrevista!, aunque el ambiente había cambiado.

¿Susana Zabaleta realmente regañó a Adrián Uribe? Esto es lo que realmente pasó.

Luego del inesperado momento, finalmente, Zabaleta decidió responder la pregunta y explicó cómo sucedieron los hechos en los ensayos de la obra de teatro ‘Spamalot’.

Según su relato, Adrián Uribe le comentó que había tenido un sueño en el que ella lo regañaba hasta hacerlo llorar. “A ver, ese día llega Adrián y me dice: ‘Susana, soñé contigo’. Dije: ‘Ay no, otro, qué asco’”, contó entre risas. Uribe agregó que en su sueño, Zabaleta lo regañaba de tal forma que le provocaba llanto.

Sin embargo, lo que empezó como un sueño, terminó siendo real, pues según Zabaleta, el comediante debía anunciar su entrada con una frase específica y corta, pero al extenderse más de lo necesario, afectó el ritmo de la música, lo que desató la furia de la cantante.

“Entonces salgo y él dice una frase que tiene que durar poquito porque si no yo no entro musicalmente y entonces sale este wey y dice: ‘Y con ustedes...’. A ver dilo” Susana Zabaleta

Invitando a Uribe a decirlo a su manera, por lo que el actor agregó: “La dama del Lago, Lady of the lake”.

Ante esta situación, Zabaleta detuvo la música y llamó la atención de su compañero. “Entonces ya, ahí iba yo, y digo: ‘A ver, alto’ y entonces paré la música y me lo cagoté horrible”, confesó.

Adrián Uribe tomó con humor el regaño de Susana Zabaleta

Lejos de molestarse, Adrián Uribe aceptó el regaño con madurez y aprendió de la experiencia. En la siguiente escena, realizó la entrada tal como se le había indicado y se tomó la situación con humor.

“Yo con un regaño aprendo”, comentó, provocando risas entre el elenco y aliviando la tensión en el programa.

A pesar del tenso momento en ‘Faisy nights’, Susana Zabaleta y Adrián Uribe lograron superar la incomodidad inicial y convertir la situación en una divertida anécdota.