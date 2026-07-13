Samadhi Zendejas huye de la prensa para ¿reencontrarse con Gabito Ballesteros? ¡Ya no esconden su amor!

Después de que Gabito Ballesteros confirmó su relación con Samadhi Zendejas con romántica foto, la actriz tuvo un encuentro con la prensa en el que prefirió salir huyendo para ¿reencontrarse con el cantante de corridos? Te contamos todo lo que pasó.

Te recomendamos: Hermano de Samadhi Zendejas revela brutal golpiza de su padre y se rompe al recordarlo: “Me hice pipí del miedo”

Samadhi Zendejas tiene una relación con Gabito Ballesteros. / Foto: Especial

¿Cómo se dio a conocer la relación entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros?

Samadhi Zendejas fue relacionada con Gabito Ballesteros luego de que la cuenta de ‘Reina venenosa’ difundiera un video en el que los artistas aparecen besándose. Aunque el clip no era completamente claro, los rumores no se hicieron esperar tras la presentación del cantante en el Hipódromo de las Américas.

Ante las especulaciones que surgieron, el intérprete de “Perdido” posteó una romántica foto con la actriz y, horas más tarde, Zendejas terminó por confirmar el romance en un encuentro con la prensa, donde no quiso dar mayores detalles.

“Estoy muy feliz, muy contenta, es un gran ser humano y estoy feliz de compartir con él. Estamos muy felices, muy contentos”. Samadhi Zendejas

Lee: Actor de ‘Como dice el dicho’ vive momentos de terror al ser testigo de un ataque armado: VIDEO

Gabito Ballesteros confirma romance con Samadhi Zendejas. / Redes sociales

¿Samadhi Zendejas huye de la prensa tras confirmar romance con Gabito Ballesteros?

Desde entonces, la actriz de “Atrévete a soñar” y el intérprete de regional mexicano no brindaron más declaraciones sobre su romance, hasta un nuevo encuentro de Zendejas con la prensa, el cual terminó en zafarrancho.

A diferencia de su primer encuentro con los reporteros, Samadhi Zendejas optó por huir de la prensa y no dar declaraciones; sin embargo, después de correr por el aeropuerto de la CDMX tuvo que detenerse para tomar aire y terminó declarando:

“Estoy bien, estoy emocionada”, dijo intentando recuperar el aire antes de subir a la camioneta que llegó a recogerla y, se especula, venía Gabito Ballesteros a bordo.

Te recomendamos: Samadhi Zendejas: La transformación física de la actriz de Mariposa de barrio que impacta a sus fans: VIDEO

Samadhi Zendejas asegura estar feliz y emocionada con su nuevo romance. / Foto: Especial

¿Cómo fue captado Gabito Ballesteros en el aeropuerto de CDMX?

Después de que Samadhi Zendejas hizo correr a la prensa por el aeropuerto de la Ciudad de México, se difundió un video a través de la cuenta de Junket en el que se asegura que Gabito Ballesteros estaba esperando a la actriz, aunque la imagen no es clara

Aunque Zendejas se detuvo un momento para dar unas breves palabras a los reporteros, terminó por subir rápidamente a una camioneta negra. A través del video difundido, se ve que un hombre se asoma por la ventana y sonríe en medio del caos

Cabe recordar que la intérprete de melodramas compartió que, tras confirmar su relación con el cantante de corridos tumbados, se iba de vacaciones con su mamá; sin embargo, salió sola del aeropuerto y, hasta ahora, no ha hablado sobre lo ocurrido.

Te recomendamos: Gabito Ballesteros le negó un beso a una fan en concierto ¿por Samadhi Zendejas?