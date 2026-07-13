¡Pedro Sola vs la prensa! Reviven VIDEO en el que el conductor responde tras ser tachado de “mentiroso”

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, luego de arremeter contra los perritos y las mascotas, vive una de las funas más grandes de su vida. Recientemente, compartieron el video en el que el conductor tiene un tenso momento contra reporteros. ¿Por el mismo tema?

Pedro Sola funado tras comentarios contra perritos / Instagram: @tiopedritosola

¿Por qué Pedro Sola, conductor de Ventaneando, no quiere a los perros?

Todo comenzó durante una plática entre conductores de Ventaneando, cuando Pati Chapoy le preguntó a Pedro Sola sobre su fin de semana, y aunque el también economista se dijo “tranquilo”, expuso su incomodidad en su visita a una tienda, pues habían perros:

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Pati Chapoy

El problema para Pedro Sola llegó también con sus posteriores disculpas, y es que muchos señalaron que solo fueron por compromiso tras leerlas de un papel.

Además, cientos de famosos y miles de internautas reprobaron completamente sus declaraciones. El asunto se volvió aún más serio cuando algunas instituciones presentaron sus denuncias por incitar al maltrato animal.

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Pedro Sola se disculpa por querer matar a los perros / Mezcalent/Redes sociales

¿Video de Pedro Sola confrontando a la prensa fue tras escándalo de los perritos?

Durante las últimas horas se viralizó un video en redes sociales protagonizado por Pedro Sola (quien pidiera disculpas sobre sus comentarios), en esta ocasión, en un encontronazo con la prensa. Aunque muchos creyeron se trataba de su actual polémica, la situación era totalmente otra... ¡Es un video de hace casi dos años!

En dicha grabación se ve a Pedro molestarse tras una pregunta hecha por un reportero: "¿ Por qué eso de mentir en el programa ?”, dijo alguien de la prensa.

Su molestia se hizo visiblemente más clara, ya que dio media vuelta y después de responder “ No mentimos nada ”, se fue caminando a paso rápido y no se dirigió nuevamente a todos los presentes.

Este video es de 2024, pero varios internautas pensaron que se trataba de sus recientes comentarios sobre los perritos. Aquí algunos de los mensajes hechos por internautas:



“La definición de me llevo y no me aguanto”,

“La vida da tantas vueltas” y,

“Qué bueno que lo andan funando”.

Es importante hacer hincapié en que no es un video actual, el desplante y molestia con reporteros no se relaciona a su actual “funa” sobre los perrhijos.

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¿Quién denunció a Pedro Sola tras polémica sobre las mascotas?

Luego de que surgieran rumores sobre una posible consecuencia legal para Pedro Sola por sus comentarios acerca de los animales en Ventaneando, trascendió que la asociación Va por sus Derechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Mediante una publicación en X, la organización informó que el documento fue presentado el 9 de julio y solicitó a las autoridades evaluar si existen elementos para abrir una carpeta de investigación, al considerar que las declaraciones del conductor podrían estar vinculadas con conductas que fomenten el maltrato animal.

La acción legal se produjo después de que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) emitiera un comunicado en el que expresó su rechazo a las palabras de Pedro José Sola Murillo, señalando que condenaba enérgicamente las manifestaciones realizadas durante el programa Ventaneando.

En días recientes también circularon rumores acerca de una eventual salida del programa por parte de Pedro Sola, aunque dicha versión no ha sido confirmada oficialmente.

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