Pati Chapoy sin cuenta de X tras funa a Pedrito Sola y sus polémicos comentarios contra perritos: ¿Por reírse?

Luego de las críticas en contra de Pedro Sola por sus polémicas declaraciones en contra de los “perrhijos”, parece ser que a Pati Chapoy también le habría salpicado este problema, pues se confirmó la “deshabilitación” de su cuenta. ¿Por qué?

Pati Chapoy perdió su cuenta de X / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Qué dijo Pedrito Sola sobre las mascotas?

Todo comenzó cuando Pati Chapoy le preguntó a Pedro Sola qué tal había sido su fin de semana. El conductor comentó que lo pasó con calma, aunque admitió que durante una visita a una tienda terminó llevándose varios disgustos.

La plática subió más de tono cuando mencionó otro tema que le incomoda de manera personal: la presencia de perros dentro de tiendas y restaurantes.

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Pedro Sola

El asunto no paró ahí, aún cuando Mónica Castañeda marcó su disgusto ante las declaraciones de Pedrito, él continuó diciendo que también le daban ganas de darle un “bala*o” a los dueños.

Estos comentarios le valieron el repudio y las críticas de miles de usuarios y audiencia del programa, muchos de ellos también celebridades y personajes de la farándula. ¿Se le pasó la mano?

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Pedro Sola se disculpa por querer matar a los perros / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuenta de Pati Chapoy fue suspendida por polémica sobre el maltrato animal?

Si bien es cierto, Pedrito Sola es uno de los principales protagonistas de esta polémica en contra de los animales, muchos también responsabilizan a Pati Chapoy, titular de Ventaneando.

En el polémico video que circula en redes sociales, usuarios señalan que Pati presuntamente habría aplaudido las declaraciones de del conductor, y hasta presuntamente habría llegado a estar de acuerdo con él.

De manera casi inmediata, internautas pidieron que se reportara también la cuenta de Chapoy, ya que según ellos, comparte culpa con Pedrito Sola. La mañana de este jueves, sorprendió que la cuenta de X de la presentadora ya no estaba disponible.

Cabe señalar que este presunto bloqueo no se ha confirmado que sea debido a la polémica sobre las mascotas, aunque varios creen que está relacionado directamente a dicho problema. ¿Será?

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¿Pati Chapoy y Pedro Sola pidieron disculpas ante las declaraciones sobre las mascotas?

Tras la viralidad de sus comentarios, Pedro Sola tuvo que romper el silencio en Ventaneando respecto al tema, el conductor se dijo apenado por lo dicho y atribuyó lo sucedido a su edad:

Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento… Lamento haber hecho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento. Pedro Sola

Para muchos solo fue una disculpa de compromiso, ya que la gravedad de sus palabras parecían ser algo que ha pensado desde hace tiempo atrás.

Paralelamente, el público espera también el “perdón” de Pati Chapoy, y en algunos otros casos, hasta la renuncia o el regaño de los altos mandos de la televisora. ¿Será que hoy llegue la disculpa de la conductora?

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