Pedro Sola vuelve a cometer error ¡en vivo en aniversario de Ventaneando! ¿Igual que la mayonesa? VIDEO

Pedro Sola recordó el error que cometió hace años al mencionar de manera equivocada una marca de mayonesa en televisión, un episodio que con el tiempo se convirtió en uno de los momentos más comentados de su trayectoria. El conductor explicó que esa confusión derivó en una sanción económica, lo que volvió a generar preguntas sobre el monto de la multa que tuvo que pagar y si se trató o no de una cifra elevada. Ahora, el también economista volvió a equivocarse al aire. ¿Qué pasó?

¿Qué pasó con Pedro Sola y su error en la televisión?

En 2007, durante una transmisión en vivo del programa Ventaneando, Pedro Sola cometió un error al mencionar de forma incorrecta una marca de mayonesa mientras realizaba un anuncio publicitario. En pleno segmento, el conductor dijo: “Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick, ay, perdón, Hellmann’s”, para después continuar con el mensaje promocional: “La mayonesa Hellmann’s es fuente natural de Omega 3, reducida en grasa, baja en colesterol y además es deliciosa”. El momento quedó registrado en un clip de apenas un minuto con 28 segundos.

La equivocación ocurrió cuando la promoción correspondía a la marca Hellmann’s, pero el nombre de su competencia fue mencionado primero al aire. El fragmento se difundió ampliamente y, con el paso del tiempo, se convirtió en una referencia recurrente cada vez que el conductor es recordado por ese episodio.

A más de 15 años del incidente, el error sigue siendo mencionado como uno de los momentos más reconocidos de la televisión mexicana y continúa generando conversación cada vez que el video reaparece o es retomado en nuevos contenidos.

¿Cuánto pagó Pedro Sola por cometer error con la mayonesa en Ventaneando?

Pedro Sola habló en una entrevista con FIA Azteca sobre el error que cometió en 2007 al mencionar de manera incorrecta una marca de mayonesa durante una mención comercial en vivo en Ventaneando. El conductor explicó que se trataba de un anuncio pagado y que la confusión ocurrió mientras realizaba la promoción al aire, un momento que con el paso de los años ha sido recordado por la audiencia.

En ese mismo espacio, el presentador se refirió a las consecuencias que tuvo el error tanto a nivel personal como laboral, así como a la forma en que la empresa manejó la situación. Pedro Sola señaló que, tras lo ocurrido, se determinó que debía cubrir parte del costo de la mención, aunque no se le cobró el total y se le permitió realizar el pago de manera diferida.

Al dar detalles del episodio, el conductor reveló la cantidad económica que tuvo que pagar en aquel entonces mediante abonos quincenales.

“Me equivoqué en el nombre de la mayonesa cuando estaba haciendo una mención comercial en vivo pagada por la empresa… Ese día pensé que mi carrera en la tele había terminado… Me la cobraron, tuve que pagar la mención, no toda, tuve que pagarla en abonos. En aquella época tuve que pagar 75 mil pesos; la mención costaba mucho más, pero me la rebajaron y pagué cinco mil pesos quincenales”, dijo el conductor de Ventaneando que ha sido protagonista de diversos memes por esta equivocación.

¿Qué otro error cometió Pedro Sola en pleno aniversario de Ventaneando?

Eso no es todo, en esta ocasión, Pedro Sola, ¡lo volvió a hacer! El conductor cometió un error en pleno aniversario de Ventaneando. Todo sucedió en la transmisión de Venga la alegría del pasado 22 de enero. Luego de que los conductores del matutino conmemoraron dicho programa de espectáculos, el también economista pensó que ya no estaban al aire. Por esta razón, sacó su celular y comenzó a verlo. Sin embargo, Ricardo Casares le informó que, ¡seguían en vivo!

“Seguimos al aire, Pedrito”, dijo Ricardo.

Al darse cuenta de esta situación, Sola, con su característica forma de ser, hizo un ademan de sorpresa y rápido guardó el celular. Solo algunos presentadores se dieron cuenta y soltaron algunas carcajadas. Sin embargo, en redes consideraron que no fue un desliz garrafal como el de la mayonesa.



Así fue el momento:

¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz y es un presentador, locutor, DJ y economista mexicano. Es conocido por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando, transmitido por TV Azteca, donde forma parte del elenco principal junto a Pati Chapoy desde hace varios años.

Su trayectoria en Ventaneando se ha mantenido por más de veintinueve años, periodo en el que ha compartido la conducción con figuras como Daniel Bisogno, Mónica Garza y Atala Sarmiento. A lo largo de ese tiempo, Pedro Sola ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito del periodismo de espectáculos dentro de la televisión mexicana.

