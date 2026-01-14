Pedro Sola destroza el lujoso menú del Nodal Fest: “Tan fácil que es comerse un pollo”

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal no solo dio de qué hablar por su lujo, invitados famosos y temática extravagante, sino también por un comentario que rápidamente se volvió viral. Durante el programa Ventaneando, Pedro Sola lanzó una crítica sin filtro al menú del festejo, provocando risas, polémica y una ola de reacciones en redes sociales. Fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua, el conductor calificó los platillos como exagerados ¿es detractor de Nodal? ¡Enterate de todo!

¿Cómo fue la fiesta de Christian Nodal por su cumpleaños 27?

El festejo conocido como “Nodal Fest”, organizado en Zacatecas por el cumpleaños de Christian Nodal, causó revuelo en redes sociales gracias a las imágenes compartidas por asistentes cercanos. Una de ellas fue Aneliz Aguilar, cuñada del cantante, quien publicó breves vistazos del ambiente en su cuenta de Instagram. Sus historias mostraron parte de la atmósfera nocturna que envolvió el evento, destacando detalles que reforzaron la estética temática del festejo.

En las imágenes se apreciaba una mesa decorada con velas encendidas, cofres con collares y objetos brillantes, además de calaveras y frutas acomodadas con un estilo inspirado en piratas. También se veía la comida servida, las mesas listas para los invitados y una zona de bebidas con botellas, recipientes y vasos en orden.

Además del entorno visual, llamó la atención la lista de invitados, donde figuraban Rommel Pacheco, Lylo Fa, Kunno y miembros de la familia Aguilar. Sin embargo, lo que más generó conversación fue la ausencia de los padres de Nodal, quienes solían mostrarse muy unidos a él. Esta ausencia provocó especulaciones, especialmente porque el cantante enfrenta una batalla legal con Universal Music, un conflicto que sigue marcando su entorno personal y profesional.

¿Por qué Pedro Sola se burló del menú del cumpleaños de Christian Nodal?

El comentario de Pedro Sola sobre el cumpleaños de Christian Nodal surgió cuando en Ventaneando comenzaron a detallar el menú del evento. Al escuchar la lista de platillos, el conductor no pudo ocultar su reacción y lanzó una crítica que rápidamente se viralizó.

“El menú, perdón por la palabra, fue mam... Tan fácil que es comerse un pollo rostizado”, dijo el llamado “Tío Pedrito”, provocando carcajadas en el foro.

Aunque el comentario sonó fuerte, el propio Pedro Sola se encargó de aclarar que todo fue en tono de broma y que, en el fondo, hablaba desde la envidia por no haber sido invitado.

“Yo digo lo que digo, pero estoy de envidioso porque se me antojó todo”, remató después, bajándole el tono a la polémica.

Esta aclaración no evitó que el tema se volviera tendencia y le tocó al también DJ convertirse en meme viral.

¿Cuál fue el menú del cumpleaños 27 de Christian Nodal que causó polémica?

El menú del cumpleaños de Christian Nodal fue uno de los aspectos más comentados del evento. Con una temática de piratas y fuerte presencia de mariscos, el banquete incluyó una mezcla de cocina internacional, ingredientes premium y presentaciones poco convencionales.

