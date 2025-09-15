Cazzu celebra el cumpleaños de su hija con tierna fiesta, Christian Nodal brilla por su ausencia

El pasado fin de semana, Cazzu sorprendió a todos al organizar la celebración de cumpleaños de su hija. A pesar de su apretada agenda y de haber ofrecido dos conciertos de su gira “Latinaje” en el Movistar Arena de Buenos Aires, la cantante se tomó el tiempo de crear un momento especial y memorable para su pequeña

¿Cómo celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija con Nodal?

La temática elegida del cumpleaños de la hija Cazzu y de Christian Nodal fue de animales, con un enfoque adorable en ranas y hongos, acompañada de detalles animados que dieron al evento un aire mágico y encantador.

La fiesta contó con una decoración que incluía un mural con el número “2” y un sol acompañado del nombre de la pequeña, simbolizando al dios del sol según la tradición inca.

A diferencia del año pasado, cuando la fiesta fue más grande y pública, esta vez Cazzu optó por un ambiente más privado, ideal para compartir momentos tranquilos y significativos con su hija. Además, madre e hija lucieron atuendos coordinados de cuadros verdes y blancos, reflejando su complicidad y la conexión especial que ambas comparten.

Cazzu celebra cumpleaños de su bebé, Nodal no estuvo presente. / Redes sociales

Christian Nodal, ausente en el cumpleaños dos de su hija

En redes sociales, los seguidores de Cazzu, de quien se confirmó hace poco colaboración con Belinda, se sumaron con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pequeña, quienes destacaron la ternura y dedicación que se percibía en cada detalle de la fiesta.

Lo que llamó la atención de muchos fue la ausencia del cantante Christian Nodal. Mientras el año pasado estuvo presente en la celebración, esta vez no viajó para acompañar a su hija en un día tan especial.

Hasta el momento, tampoco ha publicado mensajes de felicitación, lo que ha generado comentarios y especulaciones entre los internautas.

Christian Nodal y Cazzu / Redes sociales, canva y YT: Eden Dorantes Oficial

¿Por qué Christian Nodal no viajó al cumpleaños de su hija?

Al momento se desconocen los motivos por los que Christian, aparentemente, no fue al festejo de cumpleaños de su hija con Cazzu. Sin embargo, Nodal aseguró recientemente con Adela Micha que lamenta no poder ver más seguido a su hija pero la distancia a Argentina es complicada.

En redes sociales hubieron un sinfín de comentarios contra el cantante sonorense por no pronunciarse al cumpleaños de su hija. Entre ellos el de la grafóloga Maryfer Centeno, quien a través de TikTok dijo:

“No les parece impactante que Christian Nodal no haya subido una felicitación a su hija, digo no está obligado, pero se trata de su hija, gritas a los cuatro vientos que cumplió años, es una pregunta que me llama la atención de una figura pública, no hubiera estado mal, que viajara a Argentina a ver a su hija, porque el tiempo en vez de ayudarlo podría perjudicarlo”.

¿Por qué terminó la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

Aunque se ha especulado que Ángela Aguilar habría sido la tercera en discordia de la relación de Christian Nodal con Cazzu, el cantante mexicano reveló a Adela Micha que no fue este el motivo de su ruptura, sino que la relación se había desgastado al grado que vivió el “duelo” dentro de su relación, aseguró que él y la cantante argentina ya eran como roomies.

“No había amor ahí, no hay ganas, yo no pensé que le estuviera rompiendo el corazón enamorándome, ya me había dejado ir”. Christian Nodal

También aseguró que no esperaba enamorarse de Ángela Aguilar el mismo mes que terminó su relación.

Las últimas declaraciones de Christian Nodal y Cazzu dejaron en evidencia que la relación entre ambos no atraviesa su mejor momento. La cantante argentina señaló que la pensión que su expareja aporta para su hija no le parece justa y, además, reveló que tuvieron que recurrir a una conciliación legal para definir el permiso de salida del país de la menor, porque llevaba un año tener ese permiso del padre.