Confirman colaboración entre Belinda y Cazzu ¡Tiembla, Christian Nodal! ¿Se viene tiradera?

En el pasado, Belinda y Cazzu protagonizaron una especie de rivalidad ficticia debido a que la argentina comenzó una relación meses después de que Christian Nodal terminara su compromiso con la intérprete de ‘Sapito’.

Sin embargo, ambas dejaron claro que esta rivalidad era un invento de las redes, pues entre Belinda y Cazzu, pues revelaron que siempre hubo admiración y comentarios que evidenciaban el respeto mutuo por sus carreras.

Belinda soprendió con apoyo a Cazzu en el estreno de su canción “Con otra”

El momento en el que quedó aún más claro el apoyo entre ambas fue cuando Belinda, públicamente, comentó en la cuenta de Instagram de Cazzu sobre el estreno de “Con Otra”, el sencillo que forma parte de su nuevo disco “Latinaje” y con el cual logró un avasallador éxito.

Tan solo cinco meses después de su lanzamiento, la canción supera las 218 millones de vistas en YouTube.

Belinda se sumó al éxito de Cazzu con un emotivo mensaje en el que demostraba su admiración: “¡Increíbleeeeee la jefaaaaa, temazooooo!!!”, escribió en uno de los comentarios, acompañando su texto con emojis de corazones.

Desde entonces los fans de Cazzu y Belinda expresaron en redes el deseo de una colaboración entre ambas, muchos usuarios en redes han sugerido una tiradera a Nodal, pero hasta el momento no había nada confirmado solo una pista que la argentina había revelado a la prensa.

Belinda y Cazzu sí harían colaboración / IG: @cazzu / @belindapop

¿Cazzu conoció a Belinda en persona, tras polémica con Christian Nodal?

A principios de agosto, Cazzu dijo a la prensa mexicana que estaba emocionada por el encuentro con Belinda, quien ha tenido acercamiento con la argentina en redes sociales.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, dijo.

Con estas palabras, la argentina dejó claro que no solo respeta el trabajo de Belinda, sino que la considera una figura histórica dentro de la música latina. Sin embargo, no dio a conocer cuándo se reunirían.

Cazzu confirma lo que muchos esperaban: conocerá a Belinda / Redes sociales

¿Belinda y Cazzu harán tiradera a Christian Nodal?

Ahora, trascendió que, supuestamente, Belinda y Cazzu se prepararían para una colaboración musical, según informó una fuente cercana a las cantantes a People. La intérprete mexicana, supuestamente, estaría emocionada por trabajar junto a la trapera argentina. Aunque no hay fecha, ni tema todavía, se desconoce de qué tratará esta participación.

“La disquera de Belinda dijo que la artista estaría feliz de colaborar musicalmente con Cazzu”, comentó la fuente, agregando: “De hecho, se encuentran buscando canciones”.

La noticia emociona a sus fans no solo por el potencial artístico que representa la unión de ambas, sino también por su vínculo con su ex, Christian Nodal, actualmente esposo de Ángela Aguilar. Además se especula que Nodal, presuntamente, habría sido infiel a ambas con la hija de Pepe Aguilar.

“Belinda piensa que Cazzu es una mujer con estilo”, añadió la misma fuente sobre lo que la cantante piensa de la argentina.

Sin embargo, Cazzu y Belinda no se han pronunciado con respecto a dichas especulaciones. Por esta razón, la aterior información quedó en puntual calidad de RUMOR.

