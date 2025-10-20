¿Cazzu es mala madre? La captan de fiesta en un antro de Monterrey y la critican en redes sociales

Cazzu vuelve a ser tema de conversación. En medio de la controversia que se desató por el comunicado que lanzó Christian Nodal con relación a la hija que tienen en común, la argentina fue captada de fiesta en un antro de Monterrey, lo que desató mucha polémica en redes sociales.

Cazzu / Redes sociales

¿Por qué Cazzu, ex de Christian Nodal, está en México?

Hace algunos días, Cazzu llegó a México para cumplir con los conciertos que tenía programados en el país, como parte de su gira internacional ‘Latinaje’.

Justamente el pasado sábado 18 de octubre, la argentina se presentó en el Auditorio Banamex de Monterrey. Con un estadio lleno, la famosa deleitó a todos los asistentes con temas como ‘Cueva’, ‘Balada malvada’ y ‘Ódiame’, entre otros.

En algún punto de su presentación, le agradeció a todo el público por su asistencia y resaltó que su concierto estaba dedicado a su madre, pues en su natal país se celebraba el Día de las Madres.

“Hola…Gracias por haber venido hasta acá y estar aquí conmigo… La energía de ustedes es otra cosa, wow; es para mí un orgullo estar aquí. Ya a esta hora en Argentina es el día de las madres, y como es el día de las madres argentinas, se lo quiero dedicar a las mamás presentes, se lo quiero dedicar a mi mamá, que me acompañó a esta gira”, expresó mientras era ovacionada por el público.

Tanto este show como los que dio hace poco en CDMX fueron un éxito total. No obstante, las críticas no faltaron. Y es que algunos usuarios, incluyendo la periodista Pati Chapoy, minimizaron los espectáculos, afirmando que la famosa “se tardó en saludar” y “solo se cachondeaba”.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué hizo Cazzu tras su concierto en Monterrey?

Hace algunas horas, se viralizó un video de Cazzu, expareja de Christian Nodal, llegando a un antro de Monterrey tras su presentación. De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, la artista disfrutó de una noche de diversión en el Barrio Antiguo.

Reportó que estuvo con varios amigos y también se dio la oportunidad de convivir con algunos fanáticos que la reconocieron.

“Cazzu se dejó ver anoche en el Barrio Antiguo de Monterrey. Sin micrófono, pero con todo el estilo que la caracteriza, la jefa del trap argentino salió a divertirse por las calles del icónico Barrio Antiguo. Entre risas, amigos y buena vibra, Cazzu disfrutó de la noche regia y, como era de esperarse, no pasó desapercibida: los fans que la reconocieron no tardaron en compartir el momento en redes”, informó.

En el video que dura solo unos segundos, se puede ver a la celebridad llegando con un atuendo rojo, rodeada de varios escoltas, mientras que la gente gritaba de la emoción.

Aunque muchos aplaudieron que se tomara un momento para relajarse en México, también surgieron muchas críticas. Y es que algunos usuarios la tacharon de “mala madre” por “descuidar a su hija” para irse de “fiesta”. Los fans de la llamada ‘Jefa’ no dudaron en defenderla y decir que ella también tenía derecho a divertirse.

¿Qué está pasando entre Christian Nodal y Cazzu?

En los últimos meses, Cazzu ha dado una serie de declaraciones que han puesto en duda la paternidad de Christian Nodal. La argentina ha dicho que la pensión que le dan para su hija le parece “injusta”. También mencionó que, en su momento, Nodal le había revocado el permiso de su hija para viajar con ella, pese a que era por cuestiones laborales.

Ante esto, el cantante, a través de su abogado, lanzó un comunicado. En dicho documento, se desmienten los comentarios de su ex, asegurando que hasta le da “pensión de más” y que jamás le revocó el permiso de viaje a la pequeña. Asimismo, se sostiene que Cazzu es quien no le permite ver a la menor.

En respuesta, la intérprete de ‘La otra’ simplemente respondió: “Antes yo confiaba en que la paz se podía construir con silencio, pero el silencio muchas veces se contradice con la lucha y cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenía un refugio para seguir luchando. Cuando se trata de nuestros hijos, nos tocan el punto más frágil, pero en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba”.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han hecho más declaraciones al respecto. En tanto que la mayoría de los usuarios se han inclinado a apoyar a la cantante.

