¿Emiliano Aguilar y Cazzu se encontraron en Guadalajara? Esto reveló

La gira internacional Latinaje en Vivo de Cazzu sigue causando revuelo en México y Guadalajara no fue la excepción. La rapera argentina ofreció un concierto en el Auditorio Telmex que logró sold out. En medio de la euforia por su presentación, surgieron especulaciones sobre la posible asistencia de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien recientemente ha estado viviendo en Jalisco por asuntos profesionales. Usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse si el joven cantante había logrado conocer en persona a Cazzu, dada su admiración pública por la artista y sus declaraciones sobre diferencias con Christian Nodal.

Te puede interesar: Así fue como Christian Nodal habría visitado a Ángela Aguilar cuando aún era pareja de Cazzu, revelan

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Asistió Emiliano Aguilar al concierto de Cazzu en Guadalajara en el Auditorio Telmex?

La duda sobre la presencia de Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, en el show de Cazzu en Guadalajra se viralizó en redes sociales durante los días previos al concierto. Varios fans compartieron publicaciones especulando sobre un posible encuentro entre el primogénito de Pepe Aguilar y la rapera argentina, dado que Emiliano ha demostrado públicamente su admiración por Cazzu, incluso comentando en entrevistas y redes sociales sobre la importancia de su música.

Sin embargo, Emiliano desmintió las versiones tras la presentación:

“Al chile sí quería ir a ver a la Jefa del Trap, pero no pude. Ojalá y pronto se me haga. Con todo respeto, aquí ando a la orden” Emiliano Aguilar

Con esta declaración, el cantante negó haber asistido, aunque no descartó la posibilidad de conocer a Cazzu en un futuro cercano.

Te puede interesar: Critican a Ángela Aguilar por presuntamente promover violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu

Historia de Emiliano Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué dijo Cazzu sobre incluir regional mexicano en su repertorio?

Durante su gira por México, Cazzu ha incorporado temas de regional mexicano como “Ya lo sé” de Jenni Rivera y “No me pidas perdón” de la Banda MS. Esta decisión ha generado comentarios encontrados entre los internautas: mientras algunos celebran su versatilidad, otros cuestionan que una artista de trap interprete géneros tradicionales mexicanos.

La argentina se pronunció al respecto durante su presentación en Guadalajara:

“A mí no me importa mucho cuando me critican, porque yo sé que todo lo que hago lo hago con mucho amor y es para ustedes. Espero que les guste” Cazzu

Su acercamiento al regional mexicano ha sido interpretado como un gesto de agradecimiento hacia sus fans mexicanos, quienes la han apoyado en sus giras anteriores.

Te puede interesar: ¿Cazzu se burla en vivo de Pati Chapoy tras críticas por sus conciertos en México?: “¡En tu cara!”

¿Cuáles son las próximas fechas de la gira de Cazzu Latinaje en Vivo?

Tras su presentación en Guadalajara, Cazzu tiene programadas nuevas fechas en Monterrey, Mérida y Puebla, donde continuará presentando su repertorio con una mezcla de trap y regional mexicano. La gira Latinaje en Vivo busca acercar a la rapera a sus seguidores latinoamericanos y consolidar su presencia en México, un mercado donde ha ganado gran popularidad.

La combinación de géneros y la interacción cercana con los fans parecen ser la clave del éxito de Latinaje en Vivo y cada ciudad que visita genera expectativa sobre posibles sorpresas en su repertorio.

Te puede interesar: Maryfer Centeno se lanza contra Pati Chapoy tras fuertes críticas contra Cazzu ¿La periodista contestó?