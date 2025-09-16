Ángela Aguilar manda mensaje tras presentación en Guadalajara ¿Reacciona a los abucheos y gritos de ‘Cazzu’?

La noche del 15 de septiembre de 2025, la familia Aguilar, Pepe Aguilar, acompañado de sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, se presentaron en un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, como parte de las celebraciones oficiales del Grito de Independencia en la Plaza Liberación.

El evento se llevó a cabo pese a la polémica generada días antes, cuando circuló una petición en Change.org que reunió más de 213 mil firmas para cancelar su presentación. Sin embargo, el show siguió en pie y atrajo a miles de asistentes. No obstante, en redes sociales no tardaron en viralizarse los videos en los que abuchean a los cantantes y los gritos que recibieron de ‘Cazzu’, ex de Christian Nodal.

Pepe Aguilar y sus hijos en Guadalajara por el grito de Independencia de México.

¿Abuchearon a Ángela Aguilar, Pepe y Leonardo en su concierto gratuito en Guadalajara?

Tras el fuerte pleito de Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar, su hijo mayor, el cual han protagonizado en redes sociales, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ mostró su profesionalismo y se presentó, junto a sus hijos, en Guadalajara, Jalisco, en la celebración por la Independencia de México en la Plaza Liberación.

Durante la velada, los Aguilar interpretaron varios de sus éxitos de música regional mexicana, en un espectáculo que combinó tradición, mariachi y orgullo nacional. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Ángela Aguilar fue abucheada por algunos asistentes, quienes incluso le gritaron “¡Cazzu!”, en referencia a Julieta Cazzuchelli, expareja de Christian Nodal.

Algunos asistentes abuchearon a Ángela Aguilar, mientras cantaba con Pepe Aguilar en Guadalajara.

En redes sociales, circularon algunos videos en los que se ve que algunos asistentes habrían observado y disfrutado del concierto, así como hubo otros que ni siquiera aplaudieron, al igual que quienes abuchearon a los integrantes de la dinastía Aguilar y gritaron “Cazzu”.

Además, según comentarios en redes sociales, el personal de seguridad del lugar habría solicitado que se retirara a quienes estaban gritando o abucheando a la cantante.

La situación no pasó desapercibida y muchos externaron su postura ante dicha situación:



“Yo estuve hasta adelante y le grité con todo mi pulmón”.

“La mentada con la trompeta fue lo mejor”,

“Yo estaba atrás y andaban cante y cante las de Angelita”,

“Algunos ni aplaudieron, estuvo muy meh”,

“Los guardias andaban sacando a quienes abucheaban a la Ángela”.

A pesar de los abucheos y la controversia previa, el concierto transcurrió sin incidentes mayores. Al cierre de la presentación, Pepe Aguilar y sus hijos agradecieron al público por acompañarlos en una fecha tan significativa para México.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre los gritos de ‘Cazzu’, ex de Nodal, y los abucheos en su concierto en Guadalajara?

Luego de esta controversial presentación en Guadalajara, Ángela Aguilar y Leonardo, su hermano, no tardaron en reaccionar en redes sociales. Sin embargo, no hablaron directamente de los gritos y abucheos en su concierto, sino que agradecieron a todo el público por acompañarlos en esta velada.

“Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto?”, dijo Leonardo Aguilar.

“Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡viva México!”, agregó Ángela en un video en redes sociales.

Ángela y Leonardo Aguilar agradecen al público de Guadalajara por acompañarlos en su presentación.

Con este mensaje, algunos usuarios no tardaron en mencionar que ambos cantantes de regional mexicano tomaron la decisión de “ignorar” los malos comentarios y celebrar su éxito en tierras tapatías.

Así lo dijeron:

¿Cómo reaccionó Pepe Aguilar a las críticas por su presentación en Guadalajara por el grito de Independencia de México?

Por su parte, Pepe Aguilar, hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta desafiante a la campaña en su contra por su presentación en Guadalajara.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante escribió:

“Hay días que no se explican y lugares donde no hace falta explicarlos. Estoy en Guadalajara. Una ciudad que lleva toda mi historia entre sus calles, como yo llevo siempre a México en mi voz… Esta noche me acompañan mis hijos, mi mariachi y mi banda, y todo lo que soy. Porque las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une... no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte. Gracias Guadalajara” Pepe Aguilar

Al momento, Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, no se ha pronunciado a los gritos de ‘Cazzu’, nombre de su ex, en la presentación de Guadalajara de la dinastía Aguilar.