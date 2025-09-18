¿Igual que a Cazzu? Fans de Ángela Aguilar acusados de copiar dinámica con carteles en concierto de la cantante

Ángela Aguilar reapareció en redes sociales luego del concierto gratuito que ofreció en Guadalajara, Jalisco, junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, con motivo de las Fiestas Patrias. El evento reunió a miles de personas en la explanada, quienes disfrutaron de los temas más representativos de la dinastía Aguilar.

Sin embargo, la presentación generó polémica. Algunos fanáticos de Cazzu acusaron a seguidores de Ángela de copiar un “Fan Project” realizado días antes en los conciertos de la rapera argentina en Buenos Aires. Esto, debido a los carteles que se mostraron en la primera fila del show de la intérprete de regional mexicano.

¿Qué carteles mostraron los fans de Ángela Aguilar en Guadalajara?

Durante el concierto gratuito del 15 de septiembre en Guadalajara, algunos asistentes levantaron carteles con la frase: “Que nadie apague tu voz”, un mensaje de aliento para la polémica cantante Ángela Aguilar.

Esta muestra de respaldo se produjo en un contexto reciente de críticas hacia Aguilar. Ya que el pasado 11 de septiembre, se viralizó un video en el que la artista mexicana mostró una actitud distante con un fan fue ampliamente difundido, generando una ola de comentarios negativos en redes sociales. Además de haber protagonizado una huída memorable de la prensa en el evento de ‘Los 300 líderes’, en el que asistió con su esposo y hermano.

Poco después, en el concierto en que la apoyaron sus fans con carteles el 15 de septiembre, hubo quienes lejos de mostrarle cariño, la abuchearon y corearon el nombre de la rapera argentina Cazzu, generando una controversia mediática. En respuesta, la cantante compartió un mensaje en redes sociales agradeciendo al público por su asistencia y apoyo.

De izquierda a derecha: Fan project de Cazzu vs Fan project de Ángela Aguilar / Capturas de pantalla

¿Por qué acusan a los fans de copiar a los seguidores de Cazzu?

No obstante, los letreros de apoyo de los fans de Ángela Aguilar llamaron la atención en redes sociales, varios usuarios aseguraron que eran similares a los utilizados por los seguidores de Cazzu en Argentina. En aquel evento, celebrado en el Movistar Arena, los fans de la rapera llenaron el recinto con carteles que decían: “Juramos por vos respeto y lealtad”, en apoyo a la artista tras la controversia mediática por su ruptura con Christian Nodal quien se casó después con Ángela Aguilar.

Según los fans, la diferencia entre ambos momentos fue evidente en número y magnitud. Los fans de la argentina señalaron que Cazzu recibió demasiados carteles que se extendieron desde la primera hasta la última fila y que en Guadalajara se contabilizaron apenas unos cuantos letreros visibles desde el escenario.

Los comentarios en plataformas digitales sobre el concierto de Ángela Aguilar con Pepe Aguilar y su hermano Leonardo no tardaron en llegar. Entre las publicaciones, algunos mensajes decían:



“O sea que nos están copiando lo que le hicimos a Cazzu”

“Sí Ángela copia todo, es obvio que sus fans harán lo mismo”

“No más seis letreros a diferencia de 15 mil”

Otros usuarios señalaron que no creían que fueran admiradores genuinos, sino personas pagadas para simular apoyo.

La polémica se intensificó porque el Fan Project de Cazzu fue muy comentado en Argentina y trascendió en medios de comunicación. Además, coincidió con los conciertos de la rapera, realizados el 13, 14 y 15 de septiembre, siendo este último día el mismo en el que los Aguilar subieron al escenario en Guadalajara.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas por los carteles en el concierto de Guadalajara?

Hasta el momento, la cantante Ángela Aguilar no se ha pronunciado directamente sobre la controversia. La intérprete únicamente publicó un segundo video en compañía de su hermano Leonardo, en el que agradecieron al público tapatío la entrega durante el concierto.

“Guadalajara, muchísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto?”, expresó Leonardo, a lo que Ángela respondió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!”.

La cantante no abordó los señalamientos en contra de sus seguidores, limitándose a resaltar el entusiasmo con el que los asistentes corearon sus canciones. Su padre, Pepe Aguilar, también compartió en redes sociales imágenes del evento y celebró la respuesta del público con la frase: “Una imagen vale más que mil palabras”.

Mientras tanto, la comparación entre ambos proyectos de carteles sigue generando debate en redes. Para algunos usuarios se trató de una coincidencia, mientras que otros insisten en que hubo una clara inspiración en lo ocurrido en los conciertos de Cazzu.

