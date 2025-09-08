Emiliano Aguilar amenaza a Pepe Aguilar tras ventilar la existencia de su segunda hija: “Te pasaste”

La pelea entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar ha llegado a un punto crítico. Cuando parecía que las cosas estaban tranquilizándose, el cantante de regional mexicano ventila que el rapero ha estado ocultando la existencia de una segunda hija.

Durante una reciente entrevista, el patriarca de la dinastía Aguilar se dijo muy triste de no poder convivir con sus dos nietas, algo que sorprendió a todos, pues Emiliano Aguilar solo ha presentado públicamente a una de ellas.

“No me habla porque él no quiere, el ca…. O sea, no me ha hablado en dos años. No conozco a mis nietas. Es más, no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, expresó.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar ocultó la existencia de su segunda hija?

A través de Instagram, Emiliano Aguilar le ‘agradeció’ a su papá, Pepe Aguilar, por haber “abierto la bocota” y explicó que no ocultó la existencia de su segunda hija por “vergüenza”, como muchos usuarios han llegado a intuir.

Al contrario, se dijo muy orgulloso de la menor. No obstante, aclaró que no deseaba que la niña fuera víctima del escrutinio público, por lo que admitió sentirse muy molesto con Pepe por haber hablado de este tema, principalmente cuando, aparentemente, no tiene interés en conocerlas.

“Para aclarar, sí tengo dos hijas. Nomás que una hija no quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en el público. Gracias, apá, muchísimas gracias por publicarlo, por decirlo enfrente de todos. Ni conocer a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda y eso no está chido porque era algo que yo no quería que nadie supiera y vas a abrir la bocota” Emiliano Aguilar

Emiliano dejó claro que jamás le dijo a Pepe sobre el nacimiento de su segunda hija y considera que un exempleado con quien tuvo problemas en el pasado pudo haberle dado la información.

“Yo no sé quién te dijo. Yo no te dije. Obviamente allí andas hablando con… pues ya sé quién, la persona que me estaba moviendo a mí. No es justo que tú hayas dicho esa noticia. Yo no quería que saliera esa noticia, apá. Te pasaste de lanza… eso es algo privado”, expresó el hijo mayor de Pepe Aguilar.

¿Qué amenaza lanzó Emiliano Aguilar contra Pepe Aguilar por destapar la existencia de su segunda hija?

El rapero Emiliano Aguilar fue tajante y aseguró que, a partir de ahora, expondrá los más oscuros secretos de Pepe Aguilar y el resto de su familia. Si bien no mencionó nada de sus próximas revelaciones, dejó ver que serán impactantes.

También aprovechó para desmentir a su padre y decir que realmente no tiene contacto con sus nietas por su falta de interés en conocerlas.

“Ahorita vas a ver todas las verdades que voy a decir. La neta, te pasaste. Eso no lo tenías que decir, no tenías nada que haber dicho eso, ¿quién te preguntó? Ni conoces a mi primera hija. Nunca la has visto, nunca la has saludado y nunca te ha interesado en conocerla. Nomás para que todos sepan”, puntualizó.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar mantiene a su otra hija?

Para finalizar su video, Emiliano Aguilar aseguró ser un padre presente y que se hace responsable de sus hijas, dándole casi todo lo que gana para su manutención, a diferencia de Christian Nodal, quien hace poco fue señalado por no darle una pensión justa a Cazzu para la manutención de su hija.

“Todas están bien cuidadas. Todo el dinero que yo gano aquí en TikTok se va directamente para ellas. Yo no gano ni un centavo de la música que hago en mi TikTok de nada. Nomás para que te enteres, apá, y Nodalito. Yo voy a revelar unas cosillas, a ver si les gustan, sin su consentimiento”, concluyó.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Pepe Aguilar se han pronunciado ante las nuevas declaraciones de Emiliano. En tanto que, en redes sociales, la mayoría de los internautas están a favor del rapero, asegurando que Pepe, en el fondo, solo busca perjudicar a su hijo.

