¿Empleados de Pepe Aguilar odian a su esposa Aneliz? Este sería el presunto apodo que le pusieron

En el programa de YouTube del polémico periodista Javier Ceriano se revela el sobrenombre que, presuntamente, los empleados de Pepe Aguilar le habrían puesto a su esposa, Aneliz Álvarez, quien también es madre de Ángela Aguilar, ¿cuál es y por qué la llaman así?

Familia Aguilar / Redes sociales

¿Qué apodo le pusieron los empleados de Pepe Aguilar a su esposa Aneliz y cuál es la razón?

A través de su canal de YouTube, Javier Ceriani contó que, supuestamente, los empleados del rancho de Pepe Aguilar no toleran a su esposa, Aneliz Álvarez y, aunque prácticamente también es su jefa, la comenzaron a llamar por un apodo peculiar.

Presuntamente, los trabajadores la llamarían ‘Yoko Ono’, nombre de la viuda de John Lennon y quien, hasta el día de hoy, es señalada como la culpable de haber manipulado a su esposo para que se saliera de ‘los Beatles’.

“Le ponen un apodo, los empleados del rancho y los músicos a la jefa de la familia, ¿qué creen que le dicen a la mamá de Ángela Aguilar? Confirmado por empleados del rancho, informantes, exempleados… el apodo de Aneliz es el de la ‘Yoko Ono de Magnolia, Houston’” Javier Ceriani

Según Ceriani, los empleados la nombraron así ya que, al igual que lo que se dice de este personaje, la esposa de Pepe Aguilar es “manipuladora” y “controladora”.

“Le dicen así por la excesiva influencia que tiene sobre los Aguilar. Es la que marcó, junto con Pepe, que Ángelita llegara virgen al matrimonio, que Leonardo Aguilar sea un ‘mamá boy’”, contó.

¿Cómo fue la historia de amor entre Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez?

El romance entre Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez, comenzó en los años 90, como una aparente polémica. Y es que la actual pareja se conoció durante una grabación de un video musical.

Poco después del primer encuentro, Pepe y Aneliz iniciaron una relación y actualmente llevan más de dos décadas de matrimonio y tienen tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela.

A pesar de estar casada con una figura pública, Aneliz ha tratado de mantener un perfil bajo y no suele dar entrevistas. No obstante, durante años se ha dicho que es controladora y ha influido en la mala relación entre Pepe y su primogénito, Emiliano Aguilar, algo que nunca ha sido confirmado oficialmente.

Pepe Aguilar y su esposa / Redes sociales

¿Quién es Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar?

Debido a que ha tratado de no involucrarse en la vida pública, no se sabe mucho sobre Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar. No obstante, hasta donde ha trascendido, nació el 7 de diciembre en McAllen, Texas.

Pasó gran parte de su infancia en Argentina, de donde es originaria su madre. A los 19 años, empezó su carrera como modelo y participó en algunos videos musicales, incluyendo uno del hermano de Pepe.

Se casó en 1997 con Pepe Aguilar y ha estado muy presente en los negocios de la dinastía Aguilar. Es cofundadora de la disquera Machin Records, junto con Pepe, que ha impulsado las carreras de sus hijos y ayuda en la organización de sus eventos.

