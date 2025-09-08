Emiliano Aguilar revela quién está detrás del meme que lo compara con el perro de la familia: ¿A quién culpó?

En medio de la tensión familiar que ha venido aumentando desde hace meses, Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, volvió a encender la polémica tras acusar públicamente a un miembro de la Dinastía Aguilar de haber sido el responsable del controvertido “meme” que lo comparaba con un perro. ¿De quién se trata?

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué inició el conflicto entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar?

Recientemente, una polémica envuelve a la dinastía Aguilar, esto a partir de las recientes declaraciones de Pepe Aguilar, en torno a la crianza de su hijo, Emiliano Aguilar. Aunque los conflictos ya existían, fue una entrevista reciente que Pati Chapoy realizó a Pepe Aguilar la que intensificó la situación.

En dicha conversación, se abordó el tema de Emiliano y la convivencia que tuvo con él desde chico, y Pepe explicó por qué no estuvo presente durante su infancia ni actualmente. Según él, Carmen Treviño, madre de Emiliano, se lo llevó cuando era pequeño, por lo que no pudo relacionarse con él.

Rápidamente apareció Emiliano en redes sociales, y mediante distintos vídeos en su cuenta oficial de Instagram, contó distintas situaciones que darían a entender que serían, presuntamente, en torno a la familia Aguilar, ya sea sobre Ángela o Pepe, así como a su medio hermano, Leonardo. Incluso, Carmen Treviño señaló que ya no iban a callar más en un comentario en uno de los videos.

En respuesta a estos señalamientos, los Aguilar adoptaron una estrategia poco convencional: usaron la cuenta de Instagram de su perro pug, @gordoelpugaguilar, para publicar una imagen que satirizaba el formato de los videos de Emiliano. La foto incluía el texto “Les tengo una pregunta…”, una frase característica de su hijo. Aunque la publicación fue eliminada poco tiempo después, las críticas no tardaron en llegar, y a pesar de que luego la mascota “pidió disculpas”, el daño ya estaba hecho.

La guerra familiar entre Emiliano Aguilar y el resto de la Dinastía Aguilar escaló a niveles insospechados. / IG

¿Quién publicó la foto del perro de la familia Aguilar? Emiliano Aguilar lo revela

El conflicto entre Emiliano Aguilar escaló con lo que para muchos fue, más allá de un simple meme. Durante una entrevista con Javier Ceriani en su canal de YouTube, Emiliano Aguilar no dudó en señalar a Leonardo Aguilar como el presunto autor intelectual detrás del meme que lo ridiculizaba.

Él fue el que subió la foto del perro, yo sé que sí, conozco su humor estúpido cuando puso puro 3.1416 Emiliano Aguilar

El rapero expresó que la relación con su medio hermano es prácticamente inexistente. “ Ese vato nunca le dije nada y de repente mete su cuchara ”, dijo. Además, confesó que la publicación no solo le pareció una falta de respeto, sino también una muestra del distanciamiento y hostilidad con la familia paterna.

“Me dio tristeza. Una cosa es que yo empiece a decir cosas porque hablaron mal de mi mamá y otra es que pongan una foto de un perro y que toda la familia me empiece a atacar”, agregó.

¿Cómo era la relación entre Emiliano Aguilar y la esposa Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez?

Durante dicha entrevista en el canal de YouTube de Javier Ceriani, Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre la relación que mantiene con la esposa de su padre, Pepe Aguilar. El rapero, de 32 años, comenzó señalando que le molestó que ella hubiera compartido la publicación donde el perro de su papá aparece frente a la piscina, lugar en el que él suele grabar sus videos.

Según Emiliano, dicha publicación (así como el hecho de darle “me gusta” y difundirla) fue una manera indirecta de llamarlo “perro”. Más adelante, reveló que nunca tuvo una convivencia real con su madrastra. Aunque no especificó si fue por parte de ella o de él, dejó claro que nunca tuvo interés en construir una relación con ella.

Yo con ella (Aneliz) nunca tuvimos un acercamiento, porque al final de cuentas yo tengo a mi mamá. Pero cuando reposteó la foto dije ‘qué onda’ Emiliano Aguilar

También explicó que su intención nunca fue involucrarse con ella ni con los demás miembros de la familia. No obstante, al observar sus acciones, decidió responder con una imagen editada en la que retrata a varios de ellos con rostros de perro. “Cuando vi que la esposa de mi papá había subido eso a su historia, dije: ‘No, pues sobres. ¿Quieren subir fotos? Pues yo también’”, contó.

