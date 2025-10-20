Thalía aplaude el cover que hizo Cazzu de su canción ‘No me enseñaste’; ella reacciona, ¿habrá colaboración?

Hace algunos días, Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Durante el show, la argentina sorprendió a todos al interpretar ‘No me enseñaste’, una de las canciones más emblemáticas de Thalía. Hace unas horas, la mexicana usó sus redes sociales para dar su opinión sobre esto, ¿se viene colaboración?

Thalía

¿Por qué Cazzu cantó ‘No me enseñaste’ en su concierto en el Auditorio Nacional?

El pasado 14 de octubre, Cazzu dio un show en Auditorio Nacional, como parte de su gira internacional ‘Latinaje’. Con un estadio completamente lleno, la cantante deleitó a sus fans con canciones como ‘La cueva’, ‘La otra’, entre otras.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue cuando interpretó ‘No me enseñaste’, una canción de Thalía que se considera todo un clásico en el pop mexicano, como una forma de agradecer el gran cariño que le han brindado los fans mexicanos.

“Hola…Gracias por haber venido hasta acá y estar aquí conmigo… La energía de ustedes es otra cosa, wow; es para mí un orgullo estar aquí”, expresó.

Esta no fue la única vez que hizo algo así; en otro de sus shows en el país interpretó ‘No me pidas perdón’ de la banda MS. La agrupación no solo se dijo muy honrada con el homenaje, sino que también le pidió una colaboración juntos.

¿Thalía y Cazzu harán una colaboración juntas?

A través de redes sociales, Thalía compartió las imágenes de Cazzu interpretando su tema ‘No me enseñaste’. La también actriz señaló que esa canción era una de sus favoritas y le agradeció a su colega por el cover que le hizo.

Thalía “Pero qué linda sorpresa, @cazzu te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta”

Para decepción de muchos, Thalía no hizo mención de querer hacer una colaboración con ella, pero la felicitación despertó la esperanza de los fans de que, en un futuro próximo, las dos hagan algo juntas.

Thalía felicita a Cazzu

¿Qué dijo Cazzu ante la felicitación de Thalía?

Por su parte, Cazzu no ha respondido de forma directa a lo dicho por Thalía. Sin embargo, sí reposteó sus palabras en Instagram junto a unos emojis de corazón, cara llorando y un beso.

Para muchos, esto fue una señal de que, al menos, las cantantes podrían conocerse en un futuro y, con suerte, crear un proyecto juntas.

Actualmente, Cazzu está enfocada en su gira ‘Latinaje’. Justo el pasado 18 de octubre, se presentó en el Auditorio Banamex de Monterrey. Además de deleitar a los fans con sus éxitos, aprovechó un momento para felicitar a su mamá, ya que, en su natal Argentina, se celebraba el Día de las Madres.

Desde su llegada a México, la celebridad se ha dicho muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido, asegurando que estar en este país es uno de los momentos más especiales de su carrera.

“Estoy muy enfocada en mi música y en mi carrera y estoy muy feliz por estar en México; estoy muy agradecida con la gente; para mí es un momento muy especial”, resaltó.

