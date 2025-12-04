¿Thalía deja el pop? Su reciente anuncio enciende las redes sociales y desata rumores

Una reciente publicación en las redes sociales de Thalía encendió las especulaciones entre sus seguidores, luego de que la cantante compartiera un mensaje que muchos interpretaron como una posible señal de cambio en su rumbo profesional. La duda comenzó a circular con fuerza: ¿está considerando dejar la música pop para dedicarse a la música cristiana? El comentario abrió una conversación inesperada sobre el futuro de su carrera y el significado detrás de sus palabras.

No te pierdas: Murió actor que trabajó con Thalía en María Mercedes, sufrió una grave enfermedad que lo llevó a un trágico fin

El acercamiento reciente de Thalía a la música cristiana abrió una conversación sobre sus intereses musicales. / Foto: Redes sociales

¿Thalía dejará la música pop por las melodías cristianas?

Thalía desató especulaciones entre sus seguidores luego de que la cantante compartió una publicación en la que expresó su emoción porque asistió por primera vez a un concierto de música cristiana. En el texto, relató la experiencia de escuchar en vivo a Marcos Witt.

“Me sentí profundamente agradecida de compartir contigo y con tu hermosa familia una noche tan especial. Escuchar esas canciones tan llenas de luz, tan poderosas, y viendo como sirves de instrumento para que Dios toque corazones, es una experiencia preciosa”, dijo la cantante de temas como No me enseñaste y Equivocada.

Sus palabras sobre la fe, la luz y el propósito provocaron que muchos se preguntaran si esta conexión tan íntima podría marcar un giro en su carrera musical o incluso un distanciamiento del pop, el género que la ha acompañado durante décadas. Aunque Thalía no mencionó ningún cambio profesional, su mensaje abrió la conversación sobre cómo la espiritualidad influye hoy en su vida.

No te pierdas: Murió actor que trabajó con Thalía en María Mercedes, sufrió una grave enfermedad que lo llevó a un trágico fin

Thalía y Marcos Witt. / Foto: Redes sociales

¿Thalía tiene canciones cristianas?

Tras revelar que vivió una experiencia transformadora en el concierto cristiano de Marcos Witt, Thalía recordó con cariño la colaboración que grabaron juntos: Nació la Luz, un tema que nació desde la fe y que ella describe como uno de los regalos más hermosos que le ha dado el Señor.

Su mensaje, lleno de gratitud, avivó la conversación entre sus seguidores sobre si la cantante tiene música cristiana en su catálogo y hasta qué punto este tipo de proyectos forma parte de su camino artístico. Sin anunciar nuevos lanzamientos religiosos ni dar señales de un cambio de género, Thalía simplemente compartió un momento espiritual que ha marcado su vida personal y que hoy vuelve a tomar relevancia entre su público.

“Haber grabado contigo Nació la luz ha sido de los regalos más hermosos que me ha dado El Señor. Que sigamos encontrándonos en este camino lleno de fe, amor y propósito. Gracias, querido Marcos”, puntualizó Thalía.

No te pierdas: Murió actor que trabajó con Thalía en María Mercedes, sufrió una grave enfermedad que lo llevó a un trágico fin

La relación de Thalía con la música cristiana ha despertado interés entre sus seguidores. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Thalía?

Thalía es una cantante y actriz mexicana cuya carrera comenzó a principios de los años ochenta como parte del grupo infantil Din-Din. En 1986 se integró a Timbiriche tras la salida de Sasha Sokol, etapa en la que grabó tres álbumes de estudio antes de separarse de la banda en 1989.

Poco después viajó a Los Ángeles para prepararse como solista y regresó a México en 1990 para lanzar su primer álbum, Thalía, al que siguieron Mundo de cristal (1991) y Love (1992), todos bajo el sello Fonovisa. Su camino tomó nuevo impulso en 1994 con su contrato con EMI, compañía con la que editó diez discos, y más tarde con Sony Music, donde en 2009 firmó mientras la disquera era dirigida por su esposo, Tommy Mottola. Su álbum en vivo Primera fila se convirtió en un hito al obtener disco de diamante y triple certificación al vender 500 mil copias en México.

En su trayectoria como solista, Thalía ha vendido más de 25 millones de discos y sumado éxitos como Piel morena, Amor a la mexicana, Entre el mar y una estrella, Arrasando, Tú y yo y No me acuerdo. Además de grabar en español, ha interpretado temas en inglés, francés, portugués y tagalo. Como actriz, ha participado en siete telenovelas, dos películas, una obra de teatro y tres bandas sonoras, con producciones que han sido vistas por más de dos mil millones de personas en 180 países.

Su popularidad internacional como protagonista de melodramas —especialmente por la Trilogía de las Marías— la ha llevado a ser considerada la ‘reina de las telenovelas’ y un ícono popular en distintas regiones del mundo, además de desarrollar actividades ocasionales como conductora, locutora, productora, escritora y diseñadora de moda.

No te pierdas: ¿Laura Zapata perdonó a Yolanda Andrade por su estado de salud?: ”No te quiero volver a encontrar”