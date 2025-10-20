Thalía se abre como nunca sobre su mamá Yolanda Mange y el gran vacío en su vida

Thalía es una mujer muy familiar, y cualquier tema relacionado con sus seres queridos siempre le genera un sentimiento profundo, como lo mostró recientemente al hablar sobre lo que más le dolió de la pérdida de su madre, Yolanda Mange. La cantante mexicana no dudó en expresar su nostalgia y cariño, demostrando que, aunque han pasado años, la ausencia de su mamá sigue siendo un vacío que no ha logrado llenar.

La carrera de Thalía la convirtió en un ícono de la música mexicana durante las décadas de 1990 y 2000. Con éxitos que la hicieron reconocida internacionalmente, la cantante logró consolidar un legado artístico que la mantiene vigente.

Aunque actualmente su carrera musical se encuentra en pausa, cada declaración que ofrece, especialmente sobre su vida personal, genera gran repercusión entre sus seguidores y fanáticos, quienes se muestran atentos a cada detalle de su historia.

¿Cuándo murió la mamá de Thalía?

La madre de Thalía, Yolanda Mange, falleció en 2001. Desde entonces, la cantante ha vivido con un enorme hueco en su corazón que, hasta el día de hoy, no ha logrado subsanar por completo. La pérdida de un familiar cercano, especialmente de una madre, suele generar un dolor profundo, y Thalía no es la excepción.

A pesar de ello, ha sido un ejemplo de resiliencia, construyendo no solo una importante carrera musical, sino también una sólida y amorosa familia que la rodea y le brinda apoyo.

¿Cuál es el dolor más grande de Thalía tras la muerte de su mamá?

En una entrevista con Alan Tacher para el programa Despierta en América, Thalía compartió cuál ha sido el dolor más grande que lleva consigo desde la pérdida de Yolanda Mange.

Con un tono emotivo, la cantante confesó: “Lo único que se me quedó fue que no conoció a mi hijito Mateo, eso es lo único”, detalló al conductor. Esta declaración refleja cuánto valoraba Thalía la relación cercana que mantenía con su madre y cómo lamenta que no haya podido compartir momentos importantes con su propio hijo.

Thalía también recalcó que siempre tuvo una relación muy estrecha con Yolanda Mange y que “no había nada que esconder” entre ellas.

Además, mencionó que su fe le permite sentir que su madre sigue presente: “La amo tanto y siento que está ahí siempre, sobre todo cuando tienes fe, sabes que ella está viva y está con el señor”, sentenció. Sus palabras revelan cómo la espiritualidad y el amor familiar le permiten mantener viva la memoria de su madre y seguir adelante con su vida y su familia.

¿Quiénes son los papás de Thalía?

La cantante Thalía es hija de Yolanda Mange, quien era pintora, y de Ernesto Sodi, reconocido escritor. Su vínculo familiar incluye a sus hermanas: Federica, Gabriela y Ernestina, además de su media hermana Laura Zapata, quien es hija de Yolanda Mange y Guillermo Zapata.

A través de sus declaraciones y reflexiones, Thalía demuestra que, aunque la pérdida de un ser querido deja un vacío irreemplazable, el amor y los recuerdos pueden mantenerse vivos, inspirando a quienes la admiran a valorar a sus propias familias y a conservar el legado de quienes ya no están.

