¿Quién es la actriz mexicana de telenovelas más millonaria y a cuánto asciende su fortuna?

A lo largo de los años, las telenovelas mexicanas han desempeñado un papel clave en el entretenimiento tanto dentro como fuera del país, influyendo en distintas generaciones y dando lugar a estrellas inolvidables de la pantalla chica. Entre todas ellas, hay una figura que sobresale no solo por su carisma y habilidades artísticas, sino también por la notable riqueza que ha conseguido como la actriz mexicana de telenovelas con mayor fortuna .

¿Cuál es la fortuna de las actrices mexicanas de telenovelas?

En décadas anteriores, las telenovelas fueron un componente central de la programación televisiva. Cadenas televisivas nacionales transmitieron producciones que lograron cautivar a audiencias en América Latina y en diversas regiones del mundo.

Estas historias sirvieron como plataforma para el despegue de las carreras de muchos actores y actrices, quienes llegaron a convertirse en íconos de la televisión mexicana. Entre ellos destacan nombres como Verónica Castro, Lucía Méndez y Victoria Ruffo, cuya fama trascendió fronteras.

Aquí te compartimos la fortuna estimada de algunas de las actrices mexicanas más famosas en la historia de la televisión:



Verónica Castro 30 millones de dólares, equivalentes a unos 560 millones de pesos .

. Lucía Méndez 400,000 USD, algo así como 7.5 millones de pesos , una cantidad muy por debajo de Verónica Castro.

, una cantidad muy por debajo de Verónica Castro. Victoria Ruffo Fórmula, la actriz tendría un patrimonio cercano a los 15 millones de dólares , aunque otros rumores indican que podría ser de hasta 82 millones de dólares, pero sin ser noticia oficial.

Verónica Castro, Victoria Ruffo y Lucía Méndez / Redes sociales, Televisa y canva

¿Qué actriz mexicana de telenovelas es la más millonaria?

Esta actriz protagonizó telenovelas que, durante los años 90, no solo arrasaron en México, sino que fueron exportadas a más de 180 países, alcanzando audiencias en Asia, Europa del Este, África y América Latina.

Esta proyección internacional le permitió a Thalía no solo generar ingresos por sus actuaciones, sino también capitalizar su imagen con giras, mercancía y una carrera musical paralela que amplificó su alcance global.

Thalía comenzó su carrera artística desde muy joven, pero fue en las telenovelas donde cimentó su fama y fortuna. En una época en la que la televisora de San Ángel era el centro de la industria del entretenimiento en Latinoamérica, la actriz se convirtió en una de sus joyas más preciadas. Su contrato con la televisora fue uno de los más lucrativos en la historia de la empresa, según la propia Thalía, marcando un antes y un después para las figuras femeninas del medio.

El fenómeno de Thalía en las telenovelas es inseparable de su participación en la llamada “trilogía de Las Marías”:



María Mercedes, Marimar María la del Barrio.

Estas tres producciones no solo se convirtieron en clásicos de la televisión mexicana, sino que también impulsaron la imagen de la mujer mexicana como luchadora, romántica y resiliente ante la adversidad. La fórmula melodramática, combinada con la interpretación fresca y emotiva de Thalía, fue clave para conectar con públicos tan diversos.

Además, otras telenovelas como Quinceañera y Rosalinda también dejaron huella. En especial, Rosalinda fue un éxito rotundo en mercados asiáticos como Filipinas, donde Thalía se convirtió en una auténtica celebridad. El éxito fue tan grande que incluso recibió invitaciones para visitar esos países como embajadora cultural, reforzando su imagen de estrella global.

Su fortuna, según el portal Celebrity Networth, está cercana a los 60 millones de dólares , por lo que supera a las mencionadas en la anterior lista.

Thalía / Thalía

¿Por qué Salma Hayek no es considerada la actriz mexicana de telenovelas más millonaria?

Salma Hayek es una actriz mexicana de talla mundial, quien comenzó su historia en el mundo del espectáculo en trabajos nacionales como:



El coronel no tiene quien le escriba (1999),

(1999), Frida (2002) y,

(2002) y, The Maldonado Miracle (2003)

Salma Hayek continuó creciendo a lo largo de su carrera, también ha trabajado como directora de videoclips para artistas como Prince y Jada Pinkett Smith. A lo largo de su carrera, la actriz ha ampliado su portafolio financiero invirtiendo en diversos sectores.

Además, forma parte del consejo directivo de Kering, uno de los grupos de lujo más importantes a nivel global, dueño de firmas como Gucci, Balenciaga y Yves Saint Laurent. Esta compañía está dirigida por su esposo, François-Henri Pinault, cuya fortuna supera los 7 mil millones de dólares.

Su fortuna según el portal Celebrity Networth, asciende a unos 200 millones de dólares, aproximadamente 3500 millones de pesos mexicanos , pero se especula que la mayor parte de su dinero viene de sus producciones en Hollywood y un menor porcentaje de las telenovelas en las que participó en México, tales como:



Un nuevo amanecer (1988),

(1988), Teresa (1989),

(1989), El vuelo del águila (1994-1995) y tuvo una participación especial en

(1994-1995) y tuvo una participación especial en Gente bien (1997)

