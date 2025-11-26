Vadhir Derbez revela cómo está Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel: “Una montaña rusa”

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, ha causado mucha conmoción. El hecho ocurrió durante la mañana del pasado lunes 24 de noviembre y dio bastante de qué hablar en redes sociales. Además de lamentar lo ocurrido y desearle lo mejor a Aislinn en su luto, algunos usuarios criticaron a Eugenio Derbez, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez, hermanos de la actriz, por su falta de pronunciamiento inicial. Y es que Eugenio solo dio algunas palabras casi un día después del hecho.

Ante esto, Vadhir defendió a su familia. A través de Instagram, hizo una publicación resaltando que están apoyando a Aislinn en estos momentos difíciles y no necesitan compartir nada en redes sociales para demostrarlo.

Ahora, el cantante vuelve a hablar del asunto y revela cómo se encuentra su hermana en estos momentos tan sensibles.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

No te pierdas: Vadhir, tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, responde a las críticas por “no apoyar a su hermana”

¿Cómo murió la mamá de Aislinn Derbez?

Se ha dicho mucho sobre las causas de muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Se llegó a mencionar que la actriz de doblaje tuvo un accidente doméstico.

No obstante, la propia Aislinn señaló en un breve comunicado que la causa había sido un infarto. Agradeció los mensajes de los fanáticos y pidió privacidad ante estos momentos tan complicados para su familia.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, expresó.

En tanto que la periodista Ana María Alvarado detalló que Gabriela, tras el infarto, cayó al suelo y se golpeó fuertemente la cabeza. Destacó que, cuando intentaron auxiliarla, se dieron cuenta de que ya no podían “hacer nada por ella”.

Reportan la muerte de Gabriela Miche, mamá Aislinn Derbez. / Redes sociales

Lee: Aislinn Derbez y sus hermanas reciben las cenizas de Gabriela Michel, su mamá, tras funeral privado, aseguran

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre la muerte de la mamá de Aislinn Derbez?

En un reciente encuentro con la prensa, Vadhir Derbez reiteró que ha estado apoyando a su hermana desde que se enteró de la muerte de Gabriela Michel. Destacó que la familia ha estado muy unida, pues sabe que no es un momento fácil para ella.

“Yo digo, en el momento en que me pase esto a mí: ‘qué horror estar teniendo que agarrar el celular’. Lo vi con mi hermana, tener que estar viendo a ver qué pones en redes para que la gente tenga algo de ti… Entendamos que lo que estamos viendo es un pedacito de las mil cosas que están pasando…Uno nunca escoge el tiempo en que le pasan estas cosas. Tenemos la suerte de tener una familia que estamos al pendiente el uno del otro” Vadhir Derbez

Contó que tanto él como su madre tuvieron una relación muy cordial con Gabriela Michel, por lo que la noticia fue sumamente impactante para ellos: “No tuve que juntarme todas las semanas con Gabriela para sentir lo mismo que está sintiendo mi hermana”, indicó.

Para finalizar, relató que su hermana todavía se encuentra muy afectada por toda esta situación y, probablemente, “pasará mucho tiempo” antes de que vuelva a su vida cotidiana.

“¿Cómo estaríamos cualquiera de nosotros si nos pasara esto? O sea, ¿qué te digo? Es una montaña rusa de emociones y le va a tomar mucho tiempo poder estar bien… fue algo inesperado”, concluyó.

¿Cómo fue la historia de amor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Eugenio Derbez y Gabriela Michel estuvieron juntos en 1986. En ese año, nació su única hija, Aislinn Derbez. Poco después, se separaron. Si bien en aquel entonces no se dijeron los motivos, Aislinn confesaría tiempo después que sus papás tenían una mala relación.

Contó que, durante su infancia, la agarraban de “teléfono descompuesto” y se insultaban mutuamente. Aunque la relación mejoró después, la actriz admitió que esto marcó mucho su niñez.

“Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”, indicó.

Mira: Alessandra Rosaldo recuerda a Gabriela Michel, expareja de Derbez y madre de Aislinn, con una foto inédita