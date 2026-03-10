Pati Chapoy ¡lo confiesa! Estaba viéndole la bragueta a “uno, dos, tres o ‘n’ cantidad” de hombres ¡Escándalo!

Pati Chapoy compartió una anécdota personal que llamó la atención de la audiencia. La conductora de Ventaneando reveló que en una ocasión se quedó mirando la bragueta de varios hombres, ¿por qué y qué pasó? Te contamos los detalles.

¡Momento inesperado! Pati Chapoy confiesa que le veía la bragueta a los hombres. / Redes sociales

¿Qué pasó con Pati Chapoy?

La conductora Pati Chapoy recordó un episodio ocurrido en 1997, cuando enfrentó una demanda interpuesta por Televisa, que la acusaba de presunto uso indebido de imágenes. El tema generó polémica en el programa Ventaneando, donde la periodista relató cómo vivió ese momento y el proceso que implicó acudir a las diligencias relacionadas con el caso.

Chapoy explicó que, al recibir la notificación, no quedaba otra opción que presentarse ante las autoridades correspondientes. “Ni modo, hay que asistir y ver. Se da esta situación, Pedro temblaba de pies a cabeza y yo dije: ‘No nos queda otra más que tomar el toro por los cuernos’”, recordó la conductora al hablar sobre la manera en que decidió enfrentar el proceso.

Al referirse a lo que ocurrió una vez que acudieron a las diligencias, la periodista mencionó que se trataba de jornadas largas y demandantes. Según relató en el programa, esos procedimientos implicaban estar en espacios donde coincidían muchas personas, lo que hacía que la experiencia resultara compleja de atravesar mientras avanzaba el proceso legal.

Pati Chapoy revive el juicio con Televisa y cuenta la curiosa estrategia que utilizó. / Redes sociales

¿Por qué Pati Chapoy vio la bragueta de hombres?

Durante la misma conversación en el programa Ventaneando, Pati Chapoy relató un momento particular que ocurrió mientras enfrentaba el proceso legal que sostuvo con Televisa en 1997. La conductora explicó que, durante una de las diligencias del juicio, recibió una recomendación de parte de uno de los abogados que la representaban sobre cómo reaccionar ante la actitud del equipo legal contrario.

De acuerdo con su relato, los abogados de la parte contraria se colocaban frente a ella mientras declaraba. “Los abogados contrarios que eran los de Televisa hasta cierto punto impertinentes porque a mí me piden que me sienten y los abogados se paran frente a ti para intimidarte”, recordó Chapoy al explicar cómo se desarrollaba ese momento dentro del procedimiento.

Fue entonces cuando uno de sus propios abogados le sugirió una forma de responder ante la situación. “Uno de los abogados nuestros me dijo: ‘Mira, Pati, va a pasar esto y tú lo que tienes que hacer es no quitar la vista de la bragueta de esos abogados para intimidarlos’”, relató la conductora.

La periodista añadió que la escena provocó una reacción inesperada durante el encuentro legal. “Entonces por eso estoy riéndome todo el tiempo. Porque estoy sentada viéndoles la bragueta a uno, dos, tres o n cantidad de abogados y se dieron la media vuelta y se iban”, comentó al recordar ese momento ocurrido durante el proceso judicial.

La anécdota de Pati Chapoy en un juicio: así respondió ante los abogados de Televisa. / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿Quién ganó el juicio en el que estuvo Pati Chapoy?

En aquel momento, el conflicto legal surgió debido a que en TV Azteca se utilizaban fragmentos de producciones televisivas que, según el señalamiento presentado en la demanda, rebasaban lo permitido por la ley en materia de uso de imágenes. A partir de esa acusación se inició el proceso judicial que involucró a Pati Chapoy, quien desde entonces encabezaba el programa de espectáculos Ventaneando.

Con el avance del caso, las autoridades giraron una orden de aprehensión contra la conductora como parte del procedimiento legal relacionado con la disputa con Televisa. El proceso se prolongó durante varios años y se convirtió en uno de los episodios más comentados dentro del ámbito televisivo de ese periodo.

Después de aproximadamente tres años de litigio, el caso llegó a su resolución. El juicio concluyó a favor de Chapoy, con lo que se cerró el proceso legal que se había originado por el uso de fragmentos de material televisivo en el programa.

