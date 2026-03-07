Pati Chapoy se lanza contra Chingu Amiga por ir a los Oscar 2026 “¿Quién invitó a esa coreana?”

La participación de Chingu Amiga en los Premios Oscar 2026 ya está dando de qué hablar y ni siquiera ha comenzado la ceremonia. La influencer surcoreana, famosa en redes sociales por sus videos sobre las diferencias culturales entre Corea y México, fue anunciada como parte del equipo que TV Azteca enviará a cubrir los Oscar, especialmente para generar contenido digital y acercar la transmisión a audiencias jóvenes.

Sin embargo, la decisión no cayó bien entre todos los integrantes de la televisora.

Chingu amiga / Facebook: Chingu amiga

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Chingu Amiga y su participación en los Oscar 2026?

La polémica comenzó cuando en Ventaneando se habló sobre la cobertura que realizará TV Azteca para los Premios Oscar 2026, que se celebrarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles.

Durante la conversación, Pati Chapoy no ocultó su inconformidad y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral.

“Yo quiero saber quién invitó a esa coreana que apenas habla español para ir a los Oscar”. Pati Chapoy

El comentario sorprendió a sus compañeros en el foro. Incluso Pedro Sola preguntó si la influencer realmente hablaba español, a lo que Chapoy respondió con otra frase contundente: “No liga una frase (en español)”.

No obstante, dentro del mismo programa Linet Puente salió en su defensa al destacar que su popularidad no es casualidad. Según explicó, su creatividad y su capacidad para conectar con la audiencia han sido claves para que se convierta en una de las influencers más queridas en México.

¿Por qué se eligió a Chingu Amiga para cubrir los Premios Oscar?

La presencia de Chingu Amiga en la cobertura de los Oscar 2026 forma parte de una estrategia clara de TV Azteca: sumar creadores digitales para atraer público joven a sus transmisiones.

La influencer participará principalmente en la generación de contenido para redes sociales y cobertura previa de la alfombra roja de los Oscar, un formato que busca complementar la transmisión tradicional.

Durante una entrevista con el propio programa, la creadora digital expresó su entusiasmo por vivir la experiencia.

Chingu amiga revela que por comer tacos callejeros fue a dar al hospital / Instagram: @chinguamiga

¿Las redes apoyan a Chingu Amiga o respaldan a Pati Chapoy?

El fragmento de la conversación fue publicado en redes sociales del programa y rápidamente abrió un debate en X (antes Twitter). Algunos periodistas y usuarios coincidieron con la opinión de Chapoy, argumentando que las televisoras deberían apostar por especialistas en cine en lugar de influencers.

Pero también hubo muchos mensajes en defensa de la creadora digital, señalando que el problema podría ser generacional.

Uno de los comentarios que más circuló decía: “No te ataques, bebé. Cuando sientas que una persona no debe estar en algún proyecto o no encaja en algún tipo de producto que tu consumes, lo siento mucho, pero ya no eres el publico objetivo”.

Otros usuarios señalaron que la televisión está cambiando y que las audiencias jóvenes consumen contenido de forma distinta, por lo que incluir influencers podría ser una estrategia lógica para mantener relevancia.

Sin embargo, también surgieron críticas hacia las televisoras por priorizar números de seguidores en redes sociales sobre experiencia o conocimiento en ciertos temas.

¿Quién es Chingu Amiga y por qué es tan famosa en redes sociales?

Chingu Amiga, cuyo nombre real es Sujin Kim, es una influencer originaria de Seúl, Corea del Sur, que se volvió viral en redes sociales por su contenido sobre choque cultural entre Corea y América Latina.

La creadora digital nació el 3 de abril de 1991 y actualmente vive en Ciudad de México, donde ha construido una enorme comunidad de seguidores.

Su contenido comenzó a viralizarse alrededor de 2020, cuando empezó a publicar videos sobre comida, costumbres, idioma y situaciones cotidianas comparando la vida coreana con la mexicana.

Hoy acumula más de 66 millones de seguidores sumando plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.

Antes de dedicarse completamente a las redes sociales, Chingu Amiga incluso trabajó como profesora de coreano en la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo que demuestra que su relación con México comenzó mucho antes de su fama digital.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar 2026?

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Hollywood Ovation Theater de Los Ángeles.

La ceremonia será conducida nuevamente por Conan O’Brien y comenzará a las 5:00 de la tarde, hora de México, con una duración estimada de tres horas.

En México, la transmisión podrá verse a través de Azteca 7, además de la plataforma de streaming HBO Max y el canal oficial de YouTube de los Premios Oscar.