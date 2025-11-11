Muere querida actriz de Los ángeles de Charlie; fue nominada al Oscar y terminó en un hospicio

Recién se cumplía una semana de la muerte de la famosa actriz de Hollywood Diane Ladd, quien fue nominada al Oscar en tres diferentes ocasiones. La noticia fue reportada por la también actriz, Laura Dern (su hija). La industria cinematográfica de Hollywood amaneció de luto este martes tras confirmarse la muerte de una de las actrices más versátiles y carismáticas del cine estadounidense. La intérprete falleció a los 84 años de edad en Palm Springs, California, según confirmó su representante. ¿Quién era y de qué murió?

¿Qué famosa actriz de Hollywood nominada al Oscar murió hoy, martes 11 de noviembre?

La mañana de este martes se informó la muerte de Sally Kirkland, una reconocida actriz de Hollywood con una larga carrera. Su trayectoria fue testimonio de una época dorada del cine, pero también de los retos que enfrentan las mujeres artistas a lo largo de los años.

Compañeros de profesión y seguidores en redes sociales han expresado su pesar por la noticia, recordando su energía, su generosidad y su amor por el arte. Aquí algunos comentarios en redes:



“Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Sally Kirkland. Fue una actriz inolvidable y un ícono de la alfombra roja, siempre memorable”,

“Descansa en paz, Sally. Una verdadera leyenda del Oscar” y,

y, "#RIP Sally Kirkland, quien tuvo una destacada carrera cinematográfica de 50 años. Su papel protagónico en En el calor de la pasión es icónico.”

El deceso ocurrió a la 1:50 de la madrugada, hora del Pacífico, según confirmó su representante Michael Greene, su representante.

¿De qué murió Sally Kirkland, actriz nominada al Oscar?

En los últimos años, la salud de la actriz Sally Kirkland se había deteriorado considerablemente. De acuerdo con medios estadounidenses, la actriz fue diagnosticada con demencia en 2024, lo que marcó el inicio de un proceso de declive físico y mental . La enfermedad afectó su autonomía y la llevó a depender del cuidado constante de su entorno más cercano.

La situación se agravó luego de que el sindicato SAG-AFTRA cancelara el seguro médico complementario para mayores de 65 años, una medida que impactó a cientos de intérpretes veteranos. Ante las dificultades económicas, amigos y seguidores de la actriz organizaron una campaña en la plataforma GoFundMe para ayudarla a cubrir los gastos médicos. En dicha página se explicaba que Kirkland había sufrido múltiples caídas y lesiones que la llevaron al hospital, incluyendo fracturas en las costillas y un pie, tras un accidente doméstico.

A pesar de los esfuerzos de su círculo íntimo, las complicaciones derivadas de su estado de salud terminaron por debilitarla. Este 11 de noviembre, la actriz falleció rodeada de cuidadores en su residencia de Palm Springs, tras un fin de semana en cuidados paliativos, según reportó TMZ.

¿Quién era Sally Kirkland, actriz de Hollywood?

Nacida en Nueva York en 1941, Sally Kirkland inició su carrera en el teatro off-Broadway antes de dar el salto a Hollywood durante la década de 1960. Su carrera despegó con apariciones en series y películas de culto, entre ellas:



Los ángeles de Charlie ,

, The sting ,

, Private Benjamin y

y Anna, (cinta que le valió una nominación al Premio Óscar a Mejor Actriz en 1987)

Además de su talento interpretativo, Kirkland fue reconocida por su espíritu rebelde y su compromiso con causas sociales. Fue una defensora activa de los derechos de las mujeres en la industria del entretenimiento y de la libertad artística.

Construyó una carrera longeva, con más de 200 créditos en cine y televisión, además de ser una presencia constante en festivales y premiaciones internacionales.

A lo largo de su vida, también se destacó por su trabajo como maestra de actuación, guiando a jóvenes talentos que hoy ocupan un lugar destacado en Hollywood. Su legado artístico y humano se mantiene vigente entre quienes la admiraron tanto dentro como fuera de los escenarios.

