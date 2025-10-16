Diane Keaton: Revelan la verdadera causa de la muerte de la actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton rompió el silencio y reveló finalmente las causas de muerte de la icónica actriz de Annie Hall. Aunque durante días se mantuvieron en total incertidumbre, se aclararon los rumores y contar lo que realmente ocurrió.

La verdad detrás del fallecimiento de Keaton ha sorprendido a sus seguidores y generado una ola de reacciones en redes, donde miles de fanáticos lamentan la pérdida de una de las figuras más queridas de Hollywood.

La familia Keaton confirmó las causas del fallecimiento de Diane Keaton. / Foto: IG/dianekeaton

¿De qué murió la actriz Diane Keaton? Revelan causas de muerte

La familia de Diane Keaton rompió el silencio y confirmó lo que muchos temían: la actriz ganadora del Oscar falleció el pasado 11 de octubre a causa de neumonía.

A través de un comunicado compartido por People, sus seres queridos expresaron su profundo agradecimiento por el cariño y las muestras de apoyo recibidas tras la noticia, asegurando que las palabras de los fans y colegas de la intérprete han sido un gran consuelo en estos días difíciles.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, dieron a conocer los familiares.

Además, la familia quiso resaltar las causas que más apasionaban a la actriz, recordando el legado humanitario que deja más allá de la pantalla. “Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”.

Tras días de rumores, la familia de Diane Keaton reveló de qué murió la actriz. / Foto: IG/dianeekeaton

¿Quién era la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Diane Hall. Fue la mayor de cuatro hermanos y creció en una familia de clase media: su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, con aspiraciones artísticas que marcaron profundamente a la futura actriz. Desde joven, Keaton mostró interés por el arte escénico y participó en obras escolares durante su etapa de preparatoria.

Tras graduarse en 1964, estudió teatro en el Santa Ana College y luego en el Orange Coast College, aunque no terminó sus estudios. Decidida a perseguir su sueño, se mudó a Nueva York y comenzó su carrera en los escenarios de Broadway. Adoptó el apellido de soltera de su madre, “Keaton”, como nombre artístico, ya que en el sindicato de actores (Actors’ Equity) ya existía otra Diane Hall registrada.

Su primera gran oportunidad llegó en 1968 cuando fue elegido como suplente en la obra musical Hair, un éxito teatral de la época. Sin embargo, su salto definitivo ocurrió un año después con Play It Again, Sam, escrita por Woody Allen. Su actuación le valió una nominación al premio Tony y marcó el inicio de una larga colaboración con el cineasta.

Durante esos años, Keaton enfrentó un periodo difícil de su vida al ser diagnosticada con bulimia, un trastorno alimenticio que, según contó más tarde, se originó por las presiones estéticas dentro del medio teatral. Con el tiempo y ayuda profesional, logró recuperarse y continuó su carrera con determinación.

Diane Keaton murió a causa de una neumonía. / Foto: IG/dianekeaton

Trayectoria de la actriz Diane Keaton

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Diane Keaton se consolidó como una de las actrices más queridas, versátiles y elegantes de Hollywood. Su talento natural, su estilo inconfundible y su capacidad para moverse con soltura entre el drama y la comedia la convirtieron en un ícono del cine estadounidense.

Desde sus inicios en los años setenta, Keaton conquistó a la crítica y al público con personajes entrañables y complejos que marcaron distintas generaciones, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte. Estas son algunas de las películas más populares y memorables de Diane Keaton:



El padrino (1972) y El padrino II (1974) – como Kay Adams Corleone, el papel que la catapultó a la fama mundial.

Annie Hall (1977) – su icónica interpretación le valió el Oscar a Mejor actriz, convirtiéndola en un referente del cine romántico.

Manhattan (1979) – bajo la dirección de Woody Allen, reafirmó su talento para la comedia sofisticada.

Reds (1981) – una actuación intensa y política que le dio una nueva dimensión a su carrera.

El padre de la novia (1991) y su secuela (1995) – encantó al público como la dulce y elegante Nina Banks.

The first wives club (1996) – un clásico noventero sobre mujeres empoderadas que la convirtió en ícono del cine femenino.

Something’s gotta give (2003) – protagonizando junto a Jack Nicholson, le valió otra nominación al Oscar.

The family stone (2005) y Book club (2018, 2023) – reafirmaron su carisma y frescura incluso en etapas más recientes de su carrera.

Arthur’s whisky (2024) y Summer camp (2024) – sus últimos proyectos, con los que se despidió del público con el humor y la vitalidad que siempre la caracterizaron.

