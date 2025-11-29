Alma Cero revela la desgarradora enfermedad que tuvo su abuelita ¡vivió en el hospital!

Alma Cero compartió recientemente algunos detalles sobre el proceso de salud que atravesó su abuelita, un tema que para ella ha sido significativo a nivel personal y familiar. La actriz explicó cómo vivió ese periodo su abuelita y lo que implicó acompañar a su ser querido durante la etapa más compleja de su vida.

Alma Cero relató cómo su abuelita vivió largos periodos hospitalarios. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía la abuelita de Alma Cero?

Durante una conversación en el pódcast El rebaño del borrego, conducido por Juan Carlos ‘el Borrego’ Nava, Alma Cero compartió parte de la historia familiar que marcó a su abuelita Ofelia. La actriz explicó que su abuela fue diagnosticada con esquizofrenia desde los 11 años, lo que hizo que gran parte de su infancia y adolescencia transcurriera dentro del hospital psiquiátrico San Bernardino.

Alma recordó que, pese al contexto en el que creció, su abuelita desarrolló una habilidad especial para contar historias. Relató que disfrutaba escucharla porque tenía una manera particular de narrar anécdotas, mezclando recuerdos, imaginación y desvíos inesperados que terminaban por convertir cada relato en algo único. Entre esos momentos, Ofelia solía afirmar que era japonesa y que había extraviado su pasaporte, un detalle que se volvió parte de las anécdotas familiares que Alma atesora.

La actriz explicó que aquellas conversaciones con su abuela se convirtieron en un espacio que la marcó profundamente. Aseguró que la forma en la que Ofelia narraba su vida la acercó a la comprensión y a la empatía hacia quienes enfrentan trastornos mentales, además de influir en su propio interés por las artes escénicas y la expresión emocional.

“Te puedo decir que mi abuela era la siempre viva, era la mejor narradora de historias que te podías topar. Aunque estuvo siempre controlada y yo la amaba, era mi vida Ofelia, a mí me encantaba oír sus historias y que se saliera por la tangente, inventara cosas, al final decía que ella era japonesa, pero que había perdido su pasaporte, cosas así, y era una magia oírla, te lo juro”, dijo la actriz.

La abuelita de Alma Cero vivió una enfermedad muy difícil y así lo contó la actriz. / Foto: Redes sociales

El momento más complicado de la abuelita de Alma Cero: ¿Cuál fue?

Alma Cero profundizó en los recuerdos más significativos de su abuelita Ofelia y habló del punto de quiebre que marcó para siempre la vida de su abuela: el fallecimiento de su mamá, la actriz Patricia Quintero. Ese momento, contó, fue determinante en su estado mental y emocional.

La actriz de Lagunilla, mi barrio, recordó que, pese a los diagnósticos y a los años de hospitalización, su abuelita tuvo etapas de gran lucidez. Una de ellas ocurrió cuando Ariel Miramontes la acompañó a un ensayo y la señora Ofelia reaccionó de manera espontánea al verlos trabajar. “Wuuu, otra vez”, decía divertida, mientras el actor del personaje Albertano bromeaba: “Regálame a tu abuela, por favor”.

Sin embargo, explicó que la pérdida de su madre cambió todo. “Fue el pivote total”, dijo. Durante el funeral, la señora Ofelia no comprendía del todo la situación y actuaba como si asistiera a una reunión social. Llegó arreglada, con un manto negro, comentando que llevaba “el vestido de ‘la Doña’”. Para Alma Cero, aquel momento marcó la transición hacia una etapa en la que su abuelita se alejaba aún más de la realidad.

También recordó cómo la señora Ofelia saludaba a las personas en la calle cambiándoles los nombres, algo que muchos tomaban con humor. Para la actriz, ese gesto formaba parte de un mecanismo que su abuela utilizaba: narrar historias y crear personajes para sobrellevar su día a día. Además, aseguró que convivir con ella era entrar en un espacio donde las palabras fluían sin rigidez, un lugar que describió como un refugio familiar lleno de relatos, anécdotas y encuentros imprevistos.

Alma Cero habló como nunca sobre los años que su abuelita estuvo internada y las historias que dejó a su familia. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alma Cero y cuál es su trayectoria?

Alma Cero es una artista mexicana multifacética que ha construido una carrera sólida en la televisión, la comedia y el entretenimiento. Nacida en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1975, se formó desde muy joven en disciplinas como música, danza y actuación dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y posteriormente en el CEA de Televisa, donde pulió las herramientas que más tarde definirían su presencia en pantalla.

Tras su preparación profesional, la actriz comenzó a aparecer en sketches y programas de comedia como actriz de reparto. Su trabajo constante la llevó a uno de sus personajes más reconocidos: Rosa Aurora en María de Todos los Ángeles, serie en la que compartió créditos con Mara Escalante, Ariel Miramontes y Beng Zeng. El éxito del programa le dio una proyección masiva y consolidó su lugar dentro del humor televisivo mexicano, participando en sus dos temporadas entre 2009 y 2013.

Además de la actuación, Alma Cero destacó como presentadora, especialmente en Sabadazo, donde formó parte del elenco desde 2010 hasta 2015 junto con Cecilia Galliano, Omar Chaparro y Laura G. Más adelante, exploró proyectos en TV Azteca con la telenovela 3 Familias y, tras su regreso a Televisa, continuó participando en comedias como Albertano contra los mostros y El príncipe del barrio.

