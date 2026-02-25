Poncho de Nigris denuncia que él y su familia están siendo amenazados; hace un fuerte llamado: FOTO

Poncho de Nigris vuelve a dar de qué hablar. Y es que a unas cuantas semanas de que se lleve a cabo el ‘Ring Royale’, enciende las alarmas al denunciar que tanto él como su familia han recibido amenazas, por lo que hace un contundente llamado a través de las redes sociales.

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿La familia de Poncho de Nigris está en peligro?

Hace apenas unas horas, Poncho de Nigris lanzó un comunicado mencionando que está preocupado por la seguridad de él y su familia. Debido a esto, pedía ayuda a las autoridades para que les otorgaran medidas de protección.

“En días recientes, yo y mi familia hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y por seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes del Estado de Morelos y a las instancias federales que correspondan, para que se implementen medidas inmediatas de protección que salvaguarden nuestra integridad”, manifestó.

Sin dar muchos detalles, dijo que todo esto se suscitó a raíz de la liberación de una persona aparentemente cercana a ellos. Señaló que no duda de la capacidad de la ley. No obstante, está dispuesto a tomar medidas legales para proteger a sus allegados.

“Sin embargo, sí me corresponde exigir seguridad. La protección de la vida y la integridad personal es una obligación del Estado y solicito que se actúe con la máxima diligencia. Mi representación legal se encuentra documentando los hechos y, de ser necesario, se presentarán o ampliarán las denuncias correspondientes por amenazas y cualquier otro delito que resulte aplicable, ante las autoridades ministeriales competentes” Poncho de Nigris

Asimismo, pidió al público no crear especulaciones para “no poner en riesgo a su familia o vulnerar el proceso”. También dejó claro que no dará más detalles del asunto.

“Pido a los medios y a la sociedad que eviten especulaciones que pongan en riesgo a mi familia o vulneren el debido proceso. Por seguridad, no brindaré detalles sobre domicilios, rutinas, ubicaciones ni información que pueda exponer a terceros. Cualquier información se compartirá exclusivamente por canales oficiales y a través de mi equipo legal y de comunicación”, concluyó.

¿Quién está amenazando a la familia de Poncho de Nigris?

En el comunicado, Poncho de Nigris no especificó la persona que presuntamente estaría amenazando su integridad y la de su familia.

No obstante, en redes sociales se han suscitado rumores sobre su posible identidad, según dicen es alguien allegado a Lucy Garza, su ex.

¿Por qué Poncho de Nigris y Lucy Garza terminaron su relación?

Poncho de Nigris y Lucy Garza tuvieron un noviazgo breve, pero intensa. Ambos terminaron poco después de que su hija naciera en 2010. El influencer llegó a decir en su momento que nunca tuvieron algo formal como tal y que la menor fue concebida de mutuo acuerdo. Si bien siempre intentaron tener una relación cordial por el bien de la joven, las cosas se incendiaron en 2025.

En ese entonces, Lucy le pidió apoyo a Poncho para realizarle una fiesta de XV años a la menor. No obstante, el actor dijo públicamente que no estaba de acuerdo con el festejo y que prefería regalarle un viaje o un coche.

Al final el festejo sí se realizó. Sin embargo, Poncho no fue invitado. La joven optó por bloquearlo en redes sociales y cortar toda comunicación. Unos meses después de esto, De Nigris le ofreció una disculpa a su hija y manifestó su deseo de retomar la comunicación, sugiriendo que el problema fue causado por Lucy.

“Voy a aprovechar este momento para ofrecerle una disculpa a mi hija, por todo el escándalo que se hizo por los XV años. Que no era la intención, pero que se salió de control. Eran intereses de otras personas, de adultos y si hubiéramos platicado bien se hubiera hecho de otra manera”, indicó.

