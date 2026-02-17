¿Aldo de Nigris se cayó en el Carnaval de Mazatlán por consumir bebidas? “Me iba a caer como unas cinco veces”

Hace algunos días, Aldo de Nigris causó mucha preocupación por la aparatosa caída que sufrió durante su participación en el Carnaval de Mazatlán 2026. El momento quedó grabado en video y se viralizó rápidamente.

El hecho generó mucha duda sobre su estado de salud y si esto afectaría su pelea contra Nicola Porcella en el Ring Royale 2026, programada para el 15 de marzo en la Arena Monterrey. Tras lo dicho por su abuela ‘doña Alegría’ y su tío, Poncho de Nigris, es el propio ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’ quien explica todo lo que pasó, ¿admite que estaba en estado de ebriedad?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de Aldo de Nigris en el Carnaval de Mazatlán 2026?

En las imágenes del momento, se puede ver a Aldo de Nigris caer hacia atrás luego de que el carro alegórico en el que iba montado frenara de golpe. El joven se queda sentado mientras observa a la gente, poco después se pone de pie y continúa como si nada.

Esto alarmó a sus seguidores, pues, si bien afortunadamente no cayó hacia el concretó, sí lo hizo desde una altura aproximada de un metro. Tras lo ocurrido, su abuela, doña Lety Guajardo, aclaró que se encontraba bien y hasta tomó con humor el hecho.

“Gracias a Dios, todo está en orden con el Güero. No fue una caída fea; él se encuentra bien, y pase lo que pase… siempre hay que reírse de la vida, diría nuestro Aldito”, dijo.

Por su parte, Poncho de Nigris reiteró que su sobrino no había sufrido lesiones de gravedad y dejó claro que esto no será un impedimento para que participe en el Ring Royale 2026.

“¿Por qué no se agarró? Si son puros arrancones y frenones. Jaaa jajaja, está bien para la pelea”, expresó, tranquilizando así a los fans de Aldo.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Aldo de Nigris confirma que su caída en el Carnaval de Mazatlán fue por borracho?

Hace algunas horas, Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México, usó sus redes sociales para dar más detalles de su caída en el Carnaval de Mazatlán 2026. Comenzó su video admitiendo estar muy sorprendido por lo viral que fue su accidente, pues pensó que casi nadie se había dado cuenta.

Lejos de lo que algunos especularon, el joven negó haber estado “borracho” y mencionó que el movimiento constante del carro alegórico causó su caída, admitiendo que tuvo suerte de que las cosas no terminaran en algo peor.

“Según yo, no me había visto nadie. Tremendo pu… que me dí acá, sonó porque caí como de un metro. Lo bueno es que caí como luchador. Me iba a caer, puse la espalda y ya, no pasa nada. No pasa nada. Luego ponen: ‘se cayó por borracho’. No, es que había unas agarraderas y tenía que pasarme de un lado a otro. De hecho me iba a caer como unas cinco veces. Estoy viendo los videos y sí se ve gacho” Aldo de Nigris

Finalizó el tema dejando claro que estaba muy bien, lo que calmó a sus fans. Por supuesto, estos últimos no dudaron en decirse aliviados de que se encuentre sano y hasta le dijeron que había caído con “estilo”.

¿Cuándo será la pelea de Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026?

El Ring Royale 2026 es un evento organizado por Poncho de Nigris y que pone a pelear en el ring a diversas celebridades. Una de las peleas más esperadas es la de Aldo de Nigris vs Nicola Porcella.

Se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Estas son las peleas pactadas:

Carlos Trejo vs Alfredo Adame

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

El Abelito vs. Bull Terrie

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

RC vs. Ghetto Living (freestyle)

Aczino vs. Azuky (batalla de freestyle)

