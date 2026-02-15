¿Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se suben al ring? Lanzan millonaria propuesta para hacerlo realidad

El influencer y conductor Poncho de Nigris, organizador del evento Ring Royale, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. Son miles los usuarios que quieren ver un combate de boxeo entre él y Adrián Marcelo, ambos exhabitantes de La casa de los famosos México. ¿Pasará?

Poncho de Nigris rompe el silencio por los comentarios que hizo el influencer sobre su sexualidad / Captura de pantalla

¿Cómo surgió la rivalidad entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo?

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo, dos de los influencers más reconocidos y famosos del norte del país, mantienen una guerra de declaraciones desde hace meses.

Uno de los puntos de inflexión fue cuando Marcelo decidió entrevistar a Crista Montes, madre de Gala Montes (quien tiene una rivalidad con el propio Adrián), para hablar de los conflictos entre “madre e hija”.

Lo anterior pareció algo poco ético para Poncho, quien acusó a Adrián Marcelo de meterse en asuntos familiares que no le corresponden.

Como otro ingrediente más, hace unos pocos meses ambos coincidieron en un aeropuerto y la escena se volvió viral, ya que Poncho de Nigris confrontó al influencer y le mandó varios recaditos: “ Bájate, aquí, querías platicar, bájate, güey, para que me digas lo que querías decir. ¿Qué me querías decir? Bájate aquí. Che cul... “, dijo Poncho.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Poncho de Nigris y Adrián Marcelo boxearán próximamente?

Los seguidores del Ring Royale no pierden la esperanza de ver boxear a Adrián Marcelo y Poncho de Nigris, frente a miles de espectadores. La pelea, que no está confirmada, podría darse gracias a una jugosa oferta que lanzó De Nigris en días recientes.

Durante la emisión de su pódcast, en el que se encontraba acompañado de Konan, un influencer dedicado al fitness, lanzó un reto millonario a Adrián:

A ver, aquí lo va a hacer público. Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y la próxima edición de Ring Royal te vas a subir conmigo, güey. Tres rounds, dos minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar y ahora sí, no te puedes rajar. No te puedes dejar. Poncho de Nigris

Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha respondido públicamente al desafío, lo que ha generado aún más especulación entre seguidores de ambos.

¿Cuándo será el Ring Royale 2026?

El Ring Royale 2026 es un evento que combinará celebridades, combates de boxeo y presentaciones musicales, algo que ha revolucionado la industria del entretenimiento.

La función, pactada para el 15 de marzo, contempla una cartelera diversa que ha despertado gran expectativa entre el público. Estos son los enfrentamientos programados:



Alfredo Adame vs. Carlos Trejo: un choque que ha generado especial interés debido a la histórica enemistad que mantienen desde hace años.

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral: combate entre la creadora de contenido y la conductora de televisión.

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella: ambos conocidos por su participación en LCDLFM.

Alberto del Río “el Patrón” vs. Chuy Almada: un enfrentamiento que combina perfiles del ámbito deportivo y del espectáculo.

Abelito vs. Bull Terrie: duelo entre creadores digitales que ya provoca conversación entre sus seguidores.

Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine: combate en modalidad de parejas que añadirá un elemento distinto a la velada.

