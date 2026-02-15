Abuelita influencer de 82 años sufre asalto en su domicilio, fue golpeada y teme por su vida; ¿Quién es? VIDEO

Hace tres años una abuelita se hizo viral en redes sociales, luego de que se difundiera un vídeo de ella hablando con una “Alexa” (bocina inteligente). Tiempo después se supo que ella sufrió un asalto en su casa, algo que preocupó y molestó a los internautas.

Ahora, una famosa influencer de 82 años de edad, quien actualmente cuenta con miles de seguidores en redes sociales, sufrió un brutal asalto en su vivienda. Desde entonces, la abuelita asegura que vive con miedo tras recibir amenazas. Te damos más detalles de lo ocurrido.

Ladrones que intentaron asaltar a Mónica Mancini / Redes sociales

¿Quién es la abuelita influencer que sufrió un asalto?

Mónica Eugenia Mancini, una jubilada argentina de 82 años con una gran comunidad digital actualmente, conmocionó a sus fans, luego de que se revelara que sufrió un fuerte ataque en su domicilio.

La mujer, conocida como una activa abuela influencer, fue atacada en su vivienda de Martínez, en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde entonces asegura vivir con miedo tras recibir presuntas amenazas de muerte.

El caso no solo impacta por la violencia ejercida contra una persona de avanzada edad, sino también por el sofisticado entramado delictivo que, según la investigación, estaría detrás del hecho. ¿Cómo fue el robo?

Mónica Mancini, la abuelita influencer / IG: moni.datadeabuela y canva

¿Cómo fue el robo que sufrió la abuela influencer, Mónica Mancini?

El ataque ocurrió durante la madrugada en el domicilio de Mancini, ubicado en Martínez. De acuerdo con la reconstrucción judicial difundida por distintos portales argentinos, al menos tres delincuentes ingresaron a la propiedad tras escalar una reja y desplazarse por los techos para evitar ser detectados.

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes golpearon a la jubilada, la maniataron y la sometieron a amenazas constantes. Bajo extrema presión, la obligaron a entregar dinero en efectivo, joyas y las claves de acceso a sus cuentas bancarias. Parte del episodio quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la casa, material que ahora forma parte de la causa judicial.

Según trascendió, los agresores actuaron con precisión y conocimiento previo de los movimientos de la víctima. Para los investigadores, el nivel de organización evidenciado en el golpe descarta que se haya tratado de un robo improvisado.

¿Qué contenido hace la influencer Mónica Mancini?

Mónica Eugenia Mancini, identificada en internet como “la abuela influencer”, ha consolidado su presencia digital sobre todo en Instagram (@moni.datadeabuela), plataforma en la que reúne a más de 200 mil seguidores.

En su perfil publica recetas caseras tradicionales, tips de cocina y preparaciones paso a paso que suele acompañar con historias y reflexiones propias. También comparte datos curiosos y saberes prácticos, como información sobre ingredientes o consejos útiles para la vida cotidiana.

A esto suma fragmentos de su rutina, recomendaciones musicales, poesía y sugerencias relacionadas con el bienestar, todo desde la mirada y experiencia de una abuela que conecta con distintas generaciones.

