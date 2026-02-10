¿Nicola Porcella le falla a Poncho de Nigris? Hace confesión sobre su pelea con Aldo ¿se baja del Ring Royale?

La expectativa alrededor del evento Ring Royale sigue en aumento, pero no todo es entusiasmo para quienes subirán al ring. Nicola Porcella, actor y modelo peruano, sorprendió al hacer una contundente petición contra Aldo de Nigris, uno de los enfrentamientos más esperados del espectáculo deportivo organizado por Poncho de Nigris. ¿Traición?

Te puede interesar: Aldo de Nigris y David Zepeda a punto de llegar a los golpes “me cag* que vengan morros de realitys”, ¿Qué paso?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre su pelea con Aldo de Nigris en Ring Royale?

Nicola Porcella declaró sentirse arrepentido de haber aceptado la pelea debido a la exigencia física que implica su preparación. El actor explicó que el entrenamiento diario ha sido uno de los factores que más lo han impactado, al grado de hacerlo reconsiderar su participación en el evento. Según compartió, no dimensionó el nivel de esfuerzo que requeriría subir al ring en un combate de este tipo.

El también modelo entrena bajo la supervisión de Mariana “la Barby” Juárez, campeona del boxeo mexicano, quien lo ha llevado al límite durante las sesiones. Esta preparación especializada ha sido clave para su desarrollo físico, pero también ha representado un reto importante que influyó en su percepción sobre el combate.

Además del desgaste físico, Porcella reconoció que la condición de su oponente también ha sido un elemento que lo ha intimidado. Aldo de Nigris, influencer y creador de contenido, cuenta con una diferencia de edad favorable y mayor fortaleza física, aspecto que el actor no pasó por alto al hablar del enfrentamiento.

Durante un encuentro con los medios, retomado por el programa De primera mano, Nicola Porcella expresó de manera directa sus sentimientos sobre la situación y confesó que incluso pidió bajarse del proyecto una vez iniciado el proceso. Sin embargo, señaló que ya había recibido el pago correspondiente, lo que influyó en su decisión de continuar. ¡No le fallará a Poncho de Nigri!

Te puede interesar: ¡Aldo de Nigris reaparece golpeado! El ojo morado que encendió las alarmas por el influencer: FOTO

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Nicola Porcella podría abandonar la pelea con Aldo de Nigris antes del evento?

Ante las declaraciones del actor, surgió la duda sobre una posible salida del proyecto. Nicola Porcella admitió que en algún momento consideró abandonar la pelea, principalmente por el nivel de exigencia física y el desgaste diario que implica la preparación para un combate de boxeo.

El actor explicó que, aunque llegó a expresar su intención de retirarse del evento, su participación se mantiene firme hasta ahora. De acuerdo con lo que compartió, la producción ya había cumplido con los acuerdos económicos establecidos, lo que lo llevó a seguir adelante con el compromiso adquirido.

Cabe señalar que, la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigri,s se ha convertido en una de las más esperadas por el público, especialmente por la popularidad que ambos ganaron tras su paso por La casa de los famosos México.

Te puede interesar: Aldo de Nigris reaparece con nuevo look; así luce el ganador de La casa de los famosos México | FOTOS y VIDEO

¡Nicola Porcella confesó tenerle MIEDO a Aldo de Nigris! ¿Podría bajarse de la pelea?#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/s8aema32CZ — De Primera Mano (@deprimeramano) February 9, 2026

¿Cuándo y dónde será la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris en el Ring Royale?

El enfrentamiento entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris está programado para el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, uno de los recintos más importantes del norte del país. La pelea forma parte del cartel principal de Ring Royale, evento que ha generado gran expectativa en redes sociales y medios de espectáculos.

Además del combate entre Porcella y De Nigris, el evento contará con una cartelera amplia que incluye enfrentamientos entre otras figuras mediáticas. Uno de los duelos más llamativos será el de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, una rivalidad conocida dentro del medio artístico mexicano.

También subirán al ring Karely y Marcela Mistral, así como Abelito contra Bull Terrie. El evento incluirá combates como Alberto del Río “el Patrón” frente a Chuy Almada, además de los enfrentamientos entre RC y Ghetto Living, Achino contra Azuky, y el combate en boxeo de parejas entre Kyliezz y Georgiana contra Alexis Mvgler y Velvetine.

Te puede interesar: Julio César Jr confiesa que estuvo a punto de morir por sobredosis y cómo dejó las drogas