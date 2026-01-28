¿Nicola Porcella traiciona al programa Hoy? Confiesa que entraría a Venga la alegría por esta poderosa razón

Nicola Porcella se ganó el cariño del público tras su participación en la primera temporada de “La casa de los famosos México”, un impulso que lo llevó a convertirse en conductor del programa “Hoy” entre 2024 y 2025. Su carisma y cercanía con la audiencia lo posicionaron como una de las figuras más queridas del matutino. Sin embargo, el peruano decidió dejar el programa para enfocarse en su faceta actoral.

Aunque en distintas ocasiones expresó su deseo de regresar a “Hoy”, recientemente dejó claro que no cierra la puerta a nuevos proyectos televisivos, incluso si eso implica cambiar de televisora. Eso sí, esta sería la condición para que él de el “sí”.

¿Por qué Nicola Porcela dejó el programa Hoy?

En marzo del 2025, Nicola Porcella tuvo que ausentarse debido al inicio de las grabaciones de la telenovela “Amanecer”, producción de Juan Osorio, en la que compartirá escena con Fernando Colunga y Ernesto Laguardia. Los horarios de grabación coincidían con la transmisión en vivo del matutino, por lo que el famoso se despidió del programa y agradeció su experiencia.

Además en septiembre del 2025, Andrea Rodríguez, productora de “Hoy” compartió que de momento no había planes de que Nicola volviera al programa.

“Por el momento no se va a integrar, por el momento no, la empresa tiene preparado para Nicola cosas de novelas, entonces por el momento no se va a integrar, nos dolió el corazoncito, pero por el momento los planes de la empresa es que Nicola haga novelas y series”, comentó a los medios.

¿Nicola Porcella se integraría a Venga la alegría?

El tema surgió durante una charla en el pódcast “Cómplices del desmadre”, que conduce Nicola Porcella junto a Wendy Guevara y que tuvo como invitado a Aldo Rendón. Durante la conversación, hablaron sobre Agustín Fernández y los proyectos que tendría en puerta, entre ellos un posible regreso a “Venga la alegría”, donde ha participado como conductor invitado.

Fue entonces cuando Nicola sorprendió con su comentario: “Creo que va a volver a Venga y me voy con él”, dijo entre risas.

Ante la sorpresa de Wendy y Aldo Rendón, quienes le preguntaron directamente si realmente se iría a ese programa, Porcella fue completamente honesto.

“Sí me pagan bien”, respondió sin rodeos. “Me movería por dinero”, admite Nicola Porcella

Lejos de esquivar el tema, Nicola explicó que se encuentra en una etapa de su vida en la que las decisiones profesionales también pesan por lo económico.

“Ojo, yo estoy en un momento de mi vida que me movería por dinero. Si me van a pagar mucho más, sí te mueves.Es como un equipo de fútbol”, comentó.

Cuando Aldo Rendón le preguntó, “pero, si fuera un contrato de años ¿no?”.

“Obvio claro no te vas a ir por dos cositas”, aseguró.

Sin embargo en redes, fue criticado por muchos internautas que consideraron que sería una deslealtad irse a ‘Venga la alegría’, mientras que otros apoyan que Nicola Porcella no se cierre puertas a nuevas oportunidades laborales.

¿Nicola Porcela tiene propuesta para entrar a Venga la alegría?

Además, Nicola Porcela reveló que ya existen acercamientos con Venga la alegría y que no todas las puertas están cerradas.

“De hecho ayer recibí una llamada telefónica muy bonita de una persona que conocemos, que me dijo: ‘el día que termines tu exclusividad, llámame. Te lo juro’”, contó a Wendy.

Por ahora, Nicola Porcella continúa enfocado en sus proyectos actuales, su próxima pelea con Aldo de Nigris en el evento Ring Royale, que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey.

