Colaborador de ‘Hoy’ fue despedido tras ‘traicionar’ al matutino, revelan, ¿de quién se trata?

El programa ‘Hoy’ vuelve a estar en controversia. Y es que hace poco se dio a conocer que uno de los colaboradores, aparentemente, habría sido despedido del programa por romper las reglas y ‘traicionar’ el matutino. ¿De quién se trata?

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¿Qué colaborador de Hoy presuntamente fue despedido en marzo de 2026?

Se trata de Ernesto Buitrón, un reportero que aparentemente ya dejó de colaborar en ‘Hoy’. De acuerdo con información de Javier Ceriani, su colega presuntamente fue despedido después de que la producción descubriera que, supuestamente, pasaba notas que debían ser “exclusivas” a otros medios.

Presuntamente, el programa se dio cuenta de esta situación tras recibir una llamada en la que, además, se mencionaba que, aparentemente, Buitrón se habría asociado con otro comunicador para pasarse información que pudieran mandar a otros programas.

“Sabía que te habían echado de Televisa por hacer algo que no se debe hacer, que es usar un cubo, que era Pier (Rojas), que era mi reportero. Él decía que era el reportero oficial de ‘Hoy’... Cuando Mayeli pierde el caso contra Pier, llama a Televisa y le dice a ‘Hoy’ que su reportero… Televisa dice: ‘Perdón, ¿cuál reportero?’ (ella le dice): ‘Pier, el que está con Ernesto’... Le dijeron: ‘Ernesto, ¿tú estás usando… tienes un reportero en nombre nuestro en Los Ángeles y lo usas en nombre de Televisa?’” Javier Ceriani

Señaló que Ernesto fue contratado por Maxine Woodside tras lo sucedido con el matutino de Televisa. Javier le advirtió que “anduviera con cuidado”, recordándole el problema legal que Maxine tiene con Ana María Alvarado por no pagarle su liquidación.

“Radio Formula tiene un reportero que fue despedido de ‘Hoy’ por hacer mal uso del periodismo, mal uso de un cubo, que es una cajita que representa la empresa; es el institucional. ¿Había un negocio paralelo a Televisa? Cuidado, Maxine, tienes muchos pe… legales… Ten cuidado con quien te estás juntando”, indicó.

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¿Quién es Ernesto Buitrón, excolaborador de Hoy?

Ernesto Buitrón es un reportero y conductor mexicano. Actualmente trabaja como presentador en el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside. También tiene sus propias redes sociales en las que sube entrevistas que le realiza a diversos artistas.

En 2016, comenzó a trabajar para Televisa, más específicamente en el programa ‘Hoy’. De acuerdo con sus plataformas, ha colaborado en diversos programas como:

América Tv en Argentina

Mucho Gusto en Chile

Noticias a24 en Argentina

Pese a ser una figura importante en el periodismo mexicano, ha mantenido su vida en privado, por lo que se desconoce si tiene hijos. En su momento, un colega suyo compartió un video de su boda con una chica desconocida. Y es que tan solo se limita a usar sus redes para promocionar sus actividades laborales.

Ernesto Buitrón / Redes sociales

Conductores de ‘Hoy’ protagonizan fuerte pelea

Otro tema relacionado con el programa ‘Hoy’ que llamó mucho la atención esta semana fue la pelea que se suscitó entre algunos de sus conductores por la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara con Adriana Toval.

Sebastián Resendiz se dijo muy molesto por los ataques que Adriana ha recibido no solo por ser la presunta amante, sino también por hablar de su supuesta historia con Ángel Muñoz.

“Lo que a mí no me gusta es que ahora la culpa sea de la mujer. ¿Quién tenía el compromiso?, ¿quién estaba casado?, ¿quién defraudó la confianza de su mujer?”, indicó.

Pablo Chagra afirmó no estar de acuerdo y tachó a Adriana de “corriente”. Esto enojó a Resendiz, quien le reclamó por “expresarse así de una mujer”. El conflicto no llegó a más, pero no pasó desapercibido en redes sociales. Los internautas tomaron bandos y la gran mayoría se puso del lado de Chagra, asegurando que Adriana ya sabía que Ángel estaba casado, pero decidió meterse en su romance.

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