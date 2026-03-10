¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Tras críticas por su rostro, se ausenta de Hoy y desaparece de redes sociales

La conductora Galilea Montijo volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales luego de que su reciente aparición en el programa matutino Hoy provocara múltiples comentarios sobre el aspecto de su rostro. Internautas no dudaron en externar su opinión sobre dicha situación. Incluso, señalaron que la famosa posiblemente se habría sometido a un tratamiento de bótox. ¿Será?

Ahora, causó revuelo su ausencia del matutino este martes 10 de marzo, así como de redes sociales. ¿Qué fue lo que le pasó? Esto es lo que se sabe.

Galilea Montijo lució una creación del diseñador mexicano Iván Ávalos. / Instagram: @galileamontijo

¿Por qué Galilea Montijo no apareció en el programa Hoy este 10 de marzo?

Tras su reaparición en la emisión del lunes 9 de marzo, muchos televidentes esperaban ver nuevamente a Galilea Montijo al inicio del programa matutino este martes. Sin embargo, cuando comenzó la transmisión, la conductora originaria de Guadalajara, Jalisco, no se encontraba junto al resto de sus compañeros.

Hasta el momento, ni la producción del programa ni los conductores del matutino han informado públicamente los motivos de la ausencia de la presentadora. Durante la emisión tampoco se ofrecieron detalles sobre si se trata de una ausencia temporal o de un cambio en su agenda laboral.

La ausencia se produce después de que en redes sociales circularan comentarios sobre su apariencia durante la emisión del día anterior. Algunas publicaciones en internet señalaron posibles razones relacionadas con tratamientos estéticos o con factores momentáneos como el cansancio. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por la conductora ni por el equipo de producción del programa.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Su cara genera polémica en Hoy. / Redes sociales

¿Qué pasó con el rostro de Galilea Montijo que generó comentarios en redes?

La conversación en redes sociales comenzó luego de que Galilea Montijo apareciera nuevamente en el foro del programa Hoy el lunes 9 de marzo. Algunos espectadores señalaron que su rostro lucía diferente en comparación con otras emisiones recientes.

Las imágenes compartidas en redes sociales dieron lugar a múltiples comentarios por parte de usuarios que siguieron la transmisión en vivo o que vieron fragmentos del programa posteriormente. Estos fueron algunos comentarios que le hicieron a la conductora en redes sociales:



“Tan linda que estaba, no necesitaba nada”.

"¿Está hinchada?”,

“Parece que está enojada, quedó como Ninel Conde”,

“Galilea, ¿qué te hiciste en la cara? Ya pareces Alfredo Palacios”.

“Galilea escondiéndose en las extensiones que se jaló de más los ojos”

“Dios mío, no, su cara, ¿qué se hizo ahora? Se le ve muy rara, se veía mejor antes, pobrecita, se ve hasta más grande así, me da la sensación como si tuviera una máscara de cartón y se le nota muy incómoda”.

Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana y durante años ha sido una de las figuras principales del programa Hoy. Por esta razón, cualquier cambio en su presencia en pantalla suele generar conversación entre los seguidores del matutino.

A pesar de los comentarios que se difundieron en redes sociales, la conductora no ha ofrecido declaraciones para aclarar si su apariencia se debe a algún tratamiento estético, a cuestiones de iluminación o maquillaje, o a algún otro motivo.

Galilea Montijo sorprende con rostro irreconocible en Hoy y desata críticas. / Redes sociales

¿Galilea Montijo también desapareció de sus redes sociales?

La ausencia de Galilea Montijo no solo se notó en la pantalla de televisión. Usuarios también señalaron que la conductora ha permanecido inactiva en sus redes sociales, especialmente en Instagram, plataforma donde suele compartir fotografías, videos e historias de manera constante.

Hasta el momento, la presentadora no ha publicado historias recientes en su cuenta oficial, algo que ha llamado la atención de sus seguidores debido a la frecuencia con la que suele interactuar en esa red social.

En su perfil todavía permanece visible una publicación reciente en su feed en la que comparte una fotografía su hijo en común con su exesposo Fernando Reina. En la imagen, la conductora lo felicita públicamente, lo que refleja la cercanía que mantiene con la familia de su expareja.

Por ahora, no existe información oficial sobre cuándo volverá a aparecer en el programa Hoy ni si retomará su actividad habitual en redes sociales en los próximos días. Mientras tanto, su ausencia en la emisión del martes y el silencio en sus plataformas digitales continúan generando atención entre los seguidores del matutino.

