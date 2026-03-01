El comediante Mario Aguilar impacta con radical cambio físico: ¿se operó? ¡Las redes se encienden! FOTO

Mario Aguilar lo volvió a hacer: incendió las redes sociales sin necesidad de peluca, maquillaje o alguno de sus personajes virales. Esta vez, el comediante tijuanense sorprendió con un radical cambio físico que dejó a sus seguidores en shock y abrió la conversación sobre si se trata de disciplina, cirugía o una transformación total de vida.

Ahora, el influencer aparece más estilizado, con el rostro afinado, mandíbula marcada y una figura que muchos calificaron como “impactante”.

Mario Aguilar fue hospitalizado y preocupó a sus seguidores. / Facebook: Mario Aguilar

¿Cómo fue el impactante cambio físico de Mario Aguilar que revolucionó redes?

El cambio físico de Mario Aguilar no fue sutil. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, el creador de contenido luce considerablemente más delgado, con el rostro afinado, una silueta mucho más definida y el toque un traje azul que lo hacía ver impecable.

En una de las fotografías, incluso dejó ver parte de su torso sin camiseta, mostrando avance en su trabajo abdominal. Para muchos, esa imagen fue la prueba de que hay horas de gimnasio detrás de su transformación. Para otros, el cambio fue tan drástico que comenzaron a hablar de posibles procedimientos estéticos.



“Amigo, te ves súper , ¡qué top!”

, ¡qué top!” “Qué elegancia la de Francia.”

“¡Galán!”

“Wow, qué guapo estás, me encanta.”

“Qué guapísimo te ves, babeeee.”

“Te ves muy bien, Mario.”

“Pareces actor de K-pop.”

“Mario ya quedó.”

Incluso figuras del espectáculo como Bárbara Torres, Yurem Rojas y José Luis Guarneros reaccionaron con halagos y emojis, respaldando públicamente su nueva imagen.

¿Mario Aguilar se hizo cirugía estética o bajó de peso con dieta y ejercicio?

Aquí es donde comienza el verdadero chisme. El cambio de Mario Aguilar en la papada y los cachetes fue lo que más llamó la atención. Hay quienes aseguran que podría tratarse de una bichectomía o algún procedimiento facial. Otros defienden que todo es resultado de alimentación saludable, disciplina y ejercicio constante.

Hasta ahora, Mario Aguilar no ha confirmado ninguna cirugía. Tampoco ha desmentido los rumores. Y como suele pasar en el mundo del espectáculo, el silencio alimenta las teorías.

¿Quién es Mario Aguilar y por qué su cambio físico causa tanto impacto?

Para entender el revuelo, hay que recordar quién es Mario Aguilar. Su nombre completo es Mario Alfonso Aguilar González, nació el 23 de septiembre de 1995 en Tijuana, Baja California, y desde 2014 construyó una carrera sólida como comediante digital.

Se hizo famoso por personajes como “La mamá”, “La morena” y “La rubia”, sketches que retratan escenas cotidianas con humor muy mexicano. Su talento lo llevó a participar en el reality LOL: Last One Laughing México, donde obtuvo el tercer lugar, consolidando su popularidad.

Además, ha sido reconocido en premiaciones como los Eliot Awards y los MTV MIAW, posicionándose como uno de los creadores de contenido más influyentes de México y Latinoamérica.

Mario Aguilar también ha sido abierto sobre su vida personal. En 2023 anunció su compromiso con Eduardo Zapién, lo que marcó un momento importante en su historia fuera de cámaras.