Mario Aguilar quiere formar una familia con su novio: “Podemos rentar un vientre o adoptar”

El influencer Mario Aguilar (28 años) nos contó que sufrió bullying cuando era pequeño, cómo ha enfrentado sus miedos y lo importante de tomar terapia. Y nos dio detalles de su relación.

Además, subrayó que él y su pareja quieren rentar un vientre o adoptar para convertirse en papás:“Siempre he dicho que la primaria era de las mejores épocas. La secundaria fue la más horrible. Y la prepa la que nunca vas a olvidar.En la secundaria estábamos en una edad sin filtro y se burlaban de mí por ‘chaparro’ y por estar muy ‘flaco’. A mí me tocó vivir el bullying fuerte”.

Después de ese trago amargo, Mario nos compartió que su vida cambió por completo, tras hacerse viral por videos imitando a sus amigas. “En quinto de prepa nos hicieron entregar un trabajo final. Me junté con dos compañeras para hacer el proyecto y se me ocurrió grabar un video imitando a mis amigas. Lo subí a un grupo de la escuela y se hizo viral”.

Además, externó el miedo que siente por exponer su vida ante las redes sociales. “He tenido miedo, sobre todo por la exposición extrema. Me da temor ir manejando y sentir que otro carro se empareja. Mi cabeza comienza a pensar en mil cosas.

También me dio miedo hablar de mi homosexualidad”. El cantante nos abrió su corazón y nos reveló que se encuentra en una relación con Eduardo Zapien.

Liliana Carpio

“Vamos muy bien. Llevamos tres años de novios y dos años viviendo juntos. Es una relación estable y sana”. Mario nos platicó de la forma en la que piensan casarse. “Hicimos el compromiso hace poco. Más que una boda, queremos una ceremonia de unión de almas o de rituales. No lo pienso dejar ir (ríe)”. Mario Aguilar

.Los personajes de Mario Águilar / YouTube: Mario Águilar

Confesó que su novio y él han pensado rentar un vientre o adoptar. “Sí queremos adoptar, aunque está muy difícil aquí en México. He pensado que podemos rentar un vientre, pero también hay mucho niño que no tuvo la fortuna de tener una familia. Estaría bonito tener nuestra propia familia y dejar un legado”. Finalmente, invitó a la gente a no perderse de sus póximos proyectos. “Vayan a escuchar mi nueva canción ‘Báilame’. Viene un EP que se llama Corazón roto. Estamos estrenando un canal de pódcast que se llama Chismógrafo y viene otro titulado ‘Detrás de todo’”, concluyó.